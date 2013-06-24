О старой и новой столице расскажет фотопроект "Две Москвы"

Фото: moscow.ckonovalov.ru

В интернете заработал фотопроект "Две Москвы". Это творческий проект, суть которого – поиск интересных мест в Москве и совмещение фотографий настоящего времени с историческими снимками этого места. Подробнее о проекте рассказал в эфире "Москва FM" фотограф, режиссер-постановщик stop-motion анимации и видоарта Константин Коновалов.

"Особенность этого проекта заключается в том, что все фото сделаны не на камеру, а на планшет. Таким образом качество снимков больше совпадает с качеством старых фотографий. А также легко сразу отредактировать", – сообщил Коновалов.

После совмещения фотографий, можно увидеть изменения, которые произошли в Москве за эти годы. Однако есть и положительные результаты, когда архитектура практически осталась неизменной.

Фото можно посмотреть на сайте: moscow.ckonovalov.ru или в группе "Интересная Москва" на Facebook.