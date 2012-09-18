В Москве пройдет фестиваль французского кино

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 19 сентября, в московском кинотеатре "35 мм" стартует третий по счету фестиваль "Рандеву с французским кино", в рамках которого покажут 11 картин. Фильмы объединяет общая тема любви и взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

На суд зрителей будут представлены работы начинающих французских режиссеров. Некоторые фильмы являются дебютными для молодых и талантливых любителей кино, сообщает РИА Новости.

Среди заявленных в конкурсе картин "Красивый берег" Жюльена Донада, "Анжель и Тони" Алекса Делапорта, "Ищите парня" и "Мир без женщин" Гийома Брака, "Почему ты плачешь" Кати Левкович.

По словам куратора проекта Елены Киселевой, тема фестиваля выбрана Посольством Франции. Одной из главных задач мероприятия станет наглядное представление того, как живет современная молодежь Франции, чем интересуются юноши и девушки нового поколения, к чему они стремятся.

Завершение фестиваля французского кино намечено на 25 сентября.