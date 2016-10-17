Москвичи прогуляются по лермонтовским местам

Фото: ТАСС/Владимир Яцина

Узнать о любви Михаила Юрьевича Лермонтова к Москве можно будет на бесплатной экскурсии. Об этом сообщает портал проекта moscowwalking.ru.

Великий поэт родился в доме у Красных ворот и был крещен в церкви Трех святителей. Он учился здесь в благородном пансионе и университете.

Белокаменную Лермонтов покинет в 1841 году, когда отправится на Кавказ. Тем не менее он всегда будет вспоминать столицу: "Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке… нет! у нее есть своя душа, своя жизнь".