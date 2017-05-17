Отопление в Москве начнут отключать с 18 мая

Московские энергетики начнут отключать отопление в домах с утра 18 мая, сообщает пресс-служба ПАО "МОЭК". Горячую воду отключать начнут с 22 мая.

Ранее подачу тепла временно возобновили 10 мая из-за грянувших холодов. "В связи с погодными условиями и благоприятным метеопрогнозом 18 мая с 08:00 утра мы приступаем к отключению отопления", – рассказал глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Павел Ливинский.

В течение пяти дней последовательно отключат промышленные, административные, жилые здания, школы, детские сады и лечебные учреждения.

Отопительный сезон в Москве завершился 1 мая. Но из-за сильного похолодания 10 мая подачу тепла возобновили. 18 мая в Москве ожидается до плюс 19 градусов. В уже в субботу синоптики обещают в Москве до 25 градусов тепла и без осадков.

По нормативам, отопление в Москве отключают, если среднесуточная температура воздуха держится не менее пяти дней подряд на уровне плюс 8 градусов и имеет положительную динамику.

