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Спорт

13 августа 2012, 13:52

Футболисты "Чертаново" выиграли золото и серебро на спартакиаде

Москва футбол Спартакиада спорт

фото с сайта sport.mos.ru

Команды московской футбольной школы "Чертаново" блестяще выступили на Всероссийской летней спартакиаде спортивных школ, которая проходила в Саранске, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Мальчики 1999 года рождения заняли первое место в своей группе, последовательно обыграв команды Краснодарского края (2:0), Татарстана (2:0) и Свердловской области (3:0). Кроме этого юные футболисты достойно противостояли своим старшим товарищам (1998 года рождения), выступавшим вне конкурса. Грозненский "Терек" был повержен москвичами со счетом 4:2 и только хозяева турнира - "Мордовия", сумели поставить перед "чертановцами" неразрешимые проблемы - 1:3.

Девушки 1998-1999 годов рождения завоевали серебряные медали спартакиады, выиграв четыре из пяти матчей. Уступили футболистки только команде Красноярского края (0:1), несмотря на подавляющее игровое преимущество по ходу встречи.

По итогам спартакиады, юные спортсмены "Чертаново" получили право на присвоение званий "Кандидат в мастера спорта".

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