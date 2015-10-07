Keep calm: Алла Боголепова – о том, как жить в Москве без стресса

Фото: facebook.com/alla.bogolepova

Колумнист m24.ru Алла Боголепова – о том, как избежать ежедневного раздражения и научиться спокойствию, отчего не стоит злиться на людей вокруг и почему причина стресса кроется не во внешних обстоятельствах, а внутри каждого из нас.

Утро как утро. Встала, сварила кофе. Посмотрела в окно, ужаснулась. Осень. Оделась потеплее – нет уж, пусть будет светлое пальто, зря что ли ползарплаты на него потрачено. В лифте пахнет псиной, проклятущий сосед сверху выгуливал своего сенбернара. Еще и пианино у него, заразы, вчера бренчал до десяти вечера, Баренбойм недоделаный. Ну привет, машину "заперли", расколотить бы ему лобовое кирпичом. Не могу, я же в светлом пальто и на каблуках… Сейчас пошкандыбаю на маршрутку, вся такая красивая. Водитель орет: "Передавайте за проезд", спасибо хоть "Шансон" не врубил. В кассы метро очередь, в вагоне давка. Мужик в ухо жвачкой чавкает. Чтоб ты подавился, урод. Приду на работу – убью кого-нибудь.

"Ой, Машенька, доброе утро, какая красивая у тебя юбка! Новая?" Да на твою задницу чехол надо от танка, а не юбку. "Марина, ты татуаж сделала? Очень симпатично, прямо Анджелина Джоли". Выглядишь как шлюха, Марина. С такими губищами не то что в офис, вообще из дома выходить не надо. "Конечно, Владимир Сергеевич, я все сделаю, как вы сказали". Диплом ты, Владимир Сергеевич, конечно, купил, знать бы, в каком переходе. Начальник, блин, двух слов связать не можешь. Кто опять притащил в офис печенье? Точат и точат. "Вкусняшки". Тьфу. Ладно, возьму тоже одну, а то совсем невмоготу.

По дороге домой зашла в магазин. За такие деньги эта говядина должна сама себя приготовить и еще потом посуду помыть! Ну что ты копаешься у кассы, бабуся, неужели так сложно было достать кошелек заранее? Стой тут из-за нее. Дома хотят вкусненького. А пропылесосить вы не хотите? Белье из стиралки достать. Отстаньте от меня, дайте спокойно посмотреть телевизор. Хотя что там смотреть, от этих новостей удавиться хочется. Нет, дорогой, у меня не ПМС – это просто я живу в Москве! Я не ору! Я просто устала! Не от тебя, господи боже мой, какой ты занудный. От города я устала. От толпы. От этого гула вечного, кто знал, что под нашими окнами шоссе будет. Да, вы все хорошие, я плохая. Уйдите все, я буду ненавидеть себя и свою жизнь. Нет, ничего мне не нужно, я высплюсь – и завтра все будет хорошо.

А завтра все повторяется заново. Мое раздражение просыпается на пять минут раньше звонка будильника. И эти пять минут я думаю: ну до чего ж противно он звонит, сил никаких нет. Дальше все как вчера: кофе, пробки, толпы, чужая жвачка, пыльный ковролин в офисе и нерасторопные покупатели. И только одна мысль: как бы прожить этот день, никого не прибив? Потому что бесят.

Медики утверждают, что жители мегаполиса живут в среднем на пять лет меньше, чем обитатели небольших городов. Винят в этом стресс, советуют больше гулять, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и не копить отрицательные эмоции. Сублимировать, а кто не умеет – тому, значит, выплескивать. Ну и регулярно ездить в отпуск, само собой.

И вот однажды, вернувшись из очередного отпуска с мешком магнитиков для коллег, я поймала себя на том, что могу описать свое путешествие только фразой "Хорошо, но мало". За две недели у моря я не отдохнула. Первую треть каникул я тупо проспала на пляже, вторую бурно радовалась, что я не в Москве, а последнюю – страдала, что отпуск заканчивается, и мне придется снова вернуться в мир дымящих пробок, чавкающих мужиков и вечного стресса.

И тогда я поняла простую и довольно неприятную вещь: я устала не от Москвы. Я устала от себя – такой. Вечно злобной, тратящей все силы на то, чтобы сдержать рвущееся наружу раздражение. Я устала от себя, совершающей эмоционально затратные и бессмысленные действия. Колотить по рулю и орать: "Да проезжай ты уже, козлина!" Сверлить ненавидящим взглядом мужика со жвачкой. Возмущаться ценами в магазинах. Мысленно поливать коллег, а потом презирать себя за это, потому что они ведь вовсе неплохие люди, а я, выходит, лицемерная сволочь.

И еще я поняла, что не хочу выплескивать и сублимировать. Не хочу, как припадочная, записываться в секцию бокса и дубасить грушу, представляя, что это обладатель пианино и сенбернара. Не хочу срываться на мужа, оправдываясь большим городом. Таблетки, статьи медицинских светил, неумелые попытки медитации – все в топку. Я хочу не испытывать раздражения. Вот просто чтоб его не было. А Москва при этом была, потому что это только в красивых историях люди бросают все, уезжают в деревню и начинают жить долго и счастливо, благостно взирая на мир внезапно открывшимся третьим глазом. Обычные люди никуда не едут. Они работают, выплачивают ипотеку, отводят детей в школу, а в пробках читают те самые истории про то, как легко изменить жизнь.

Уравнение с двумя известными: я несчастлива в мегаполисе – я не могу уехать из мегаполиса. "Если ты думаешь, что в Нью-Йорке или Гонконге люди живут с более низким уровнем стресса, ты очень ошибаешься, – сказал мне приятель-психолог. – Жизнь в любом городе-миллионнике похожа на войну. Смирись, выпивай по пятницам и не вини себя. Узбагойся, в общем". Война. Кругом враги. Они паркуются, как сволочи. Они чавкают жвачкой. Они заводят огромных слюнявых собак. Некоторые из этих врагов – твои коллеги. Держи оборону. Не сдавайся.

А кому, собственно, не сдаваться? Неумелому водителю, парню с собакой, медлительной пенсионерке? Да они меня знать не знают. У них свои жизни, и вряд ли их главная цель – довести до ручки именно меня. Они проедут на желтый, погуляют с собакой, расплатятся за покупки и спокойно пойдут домой. Покинут, значит, поле боя. А я буду стоять на нем сущим клоуном – гремя доспехами и сверкая глазами.

И получается так. Плохая новость: источник моего стресса – я сама. Хорошая новость: раз я этот стресс произвожу, значит, я могу – да, могу его и не производить. Это не так уж сложно, если принять во внимание прописную истину: людям вокруг чаще всего нет до тебя никакого дела. Они не делают ничего, чтобы тебя задеть, обидеть, унизить или взбесить. Они такие же горожане, как ты. И очень возможно, что ты со своими шпильками в метро бесишь кого-то не меньше. Люди имеют право жевать жвачку, выгуливать собак, ездить на автомобилях. Ты имеешь право злиться на это. Но это все равно, что злиться на дождь. Он все равно будет идти, вне зависимости от того, как ты к нему относишься. Так не проще ли попытаться найти в этом дожде что-то приятное? Ну там запах, и то, что в дождь хорошо спится…

Да, жизнь не станет проще. Но жить ее будет значительно легче и приятнее. Попробуйте. Вам понравится.