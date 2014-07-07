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Москва 24

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Город

07 июля 2014, 14:12

В столице стартует "Курс настоящего москвича"

Москва экскурсии проекты город свежий воздух маршруты и гиды

В столице проведут "Курс настоящего москвича"

С 15 июля в столице стартует "Курс настоящего москвича". Цикл из нескольких экскурсий по городу проведут известные москвоведы. Новый образовательный проект охватывает ключевые этапы развития Москвы, от XII века до сегодняшнего дня, рассказали в эфире радио "Москва FM" руководитель проекта для путешественников Tripster.ru Алексей Мельчаков и историк архитектуры, дизайна и градостроительства Николай Васильев.

По-настоящему узнать Москву можно, лишь погрузившись в ее историю с головой, считают авторы курса. Они расскажут экскурсантам истории о столице, покажут то, что не замечают прохожие.

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Прогулки по Москве будут проходить по вечерам, начиная с 19.30, чтобы было не очень жарко. Цикл состоит из семи экскурсий.

Работа над проектом велась в течение года. За это время на пробные экскурсии приходило очень много москвичей, а не только гостей столицы. Это говорит о том, что люди интересуются историей своего города, уверены создатели цикла.

Как ранее сообщало M24.ru, абсолютное большинство москвичей (93%) любят свой район, при этом 43% не знают его историю. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение".

Кроме того, в День семьи, любви и верности, 8 июля, в культурном центре "ЗИЛ" пройдет экскурсия "Москва с крыши". Ее участники смогут подняться на крышу и полюбоваться красивыми видами столицы.

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