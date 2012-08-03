Самый жаркий день лета в Москве будет на следующей неделе

ИТАР-ТАСС

Самый жаркий день лета в столичном регионе ожидается на следующей неделе. Это будет вторник, 7 августа. В этот день воздух прогреется до 33 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.

Однако синоптики обещают, что жара будет недолгой. Кроме того, самый теплый день не дотягивает до абсолютного рекорда в 36,8 градуса, который был зафиксирован в 1920 году.

В предстоящие выходные в столичном регионе сохранится жаркая погода, пройдут кратковременные дожди, днем с грозами, при которых ветер может усиливаться до 12-17 м/с. В ночь на воскресенье в Москве 17 – 19 градусов, в районах Подмосковья 16 - 21. Днем воздух прогреется до 27 - 29 градусов.

На следующей неделе после жаркого вторника в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Завершится рабочая неделя, по предварительным прогнозам, неустойчивой погодой с кратковременными дождями и температурой близкой к норме: ночью 13 - 18 градусов, днем 19 - 24.

Примерно такой же характер погоды на следующей неделе сохранится и в выходные.