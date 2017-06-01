National Interest: Москва – самый защищенный город в мире

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Американское издание The National Interest назвало Москву самым защищенным городом в мире. По мнению автора статьи, столица России защищена "ракетами с ядерными боеголовками".

В частности, автор статьи перечисляет какие ракеты были сняты с вооружения в РФ, а какие введены, причем, уточняет даты введения новых ракет.

Автор статьи сравнивает Москву с Вашингтоном. "В то время как в округе Колумбия легионы Секретной службы и внутренней безопасности полиции защищают Вашингтон, российская столица – единственная в мире, которая защищена ракетами с ядерными боеголовками", – пишет автор.

Он поясняет, что с момента заключения договора о контроле над вооружением, который произошел в 1972 году, и Россия и США имели право разместить в любом месте одну систему ПВО.