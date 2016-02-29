Форма поиска по сайту

29 февраля 2016, 09:18

Город

Спасатели вытащили провалившегося под лед Москвы-реки мальчика

Фото: m24.ru/

Сотрудники МЧС спасли девятилетнего мальчика, который провалился под лед Москвы-реки, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Инцидент произошел днем 28 февраля, когда дежурные патрулировала Москву-реку в районе Таманской улицы на северо-западе города. Спасатели заметили провалившегося под лед ребенка, переходившего реку в сопровождении матери.

Сотрудники ПСС (поисково-спасательной службы) достали мальчика из ледяной полыньи и вместе с матерью отвезли на спасательную станцию.

Москва-река спасатели спасение на водах чп

