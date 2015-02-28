На берегах Москвы-реки построят противооползневые сооружения

Фото: M24.ru

Вдоль берегов Москвы-реки построят противооползневые сооружения, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

По словам начальника службы контроля за ходом проектно-изыскательских работ департамента строительства Андрея Бабкина, участки прибрежных зон, где они могут быть установлены, уже определены.

"Такие сооружения планируется возвести на территории музея-заповедника Коломенское, на Карамышевской набережной и в районе Воробьевых гор", - сказал он.

Бабкин отметил, что список участков может быть дополнен.

Как расширят и облагородят набережные Москвы-реки

Напомним, Сергей Собянин объявил открытый архитектурный конкурс на развитие прибрежных территорий Москвы-реки летом этого года.

На месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы.

Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.

Всего на участие в конкурсе претендовали 216 компаний из России, Бельгии, Испании, США, Франции, Германии, Нидерландов, Италии, Китая, Австрии, Хорватии, Колумбии, Сингапура, Филиппин и Дании.

Ранее M24.ru сообщало, что некоторые набережные Москвы-реки могут стать двухуровневыми, как в Каннах. Предполагается, что там останется двухполосное движение, но расширятся тротуары, а также появятся общественные зоны ближе к воде.