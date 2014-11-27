Москва-река станет визитной карточкой столицы - Хуснуллин

Фото: M24.ru

Москва-река должна стать визитной карточкой столицы. Об этом M24.ru рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Москва-река должна стать знаковой "визитной карточкой" столицы, одной из ее "главных улиц" как, те же Темза, Сена или Нева. Около 40 км реки могут стать судоходными и использоваться круглогодично для туристических маршрутов.", - отметил Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас для пешеходов доступно только 7% прибрежной территории реки. "Главная цель проекта - "снять замок" с набережных, чтобы они стали доступными для пешеходов. Пока для них доступно только 7% берегов Москвы-реки. Это не идет ни в какое сравнение с другими мегаполисами, стоящими на реках: Лондоном, Парижем. Сейчас из 35 мостов через Москву-реку только 4 пешеходных. Поэтому мы будем строить новые пешеходные мосты и использовать потенциал существующих", - пояснил заммэра.

Конкурс на развитие набережных Москвы-реки

Летом Сергей Собянин объявил открытый архитектурный конкурс на развитие прибрежных территорий Москвы-реки. На месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы.

Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.

В сентябре определились шесть финалистов конкурса. Ими стали архитектурные бюро Maxwan architects+urbanists (Нидерланды), Turenscape (Китай), Burgos&garrido arquitectos (Испания), SWA Group (США), "Меганом" (Россия), "Остоженка" (Россия).

Добавим, что в рамках развития прилегающих к Москве-реке территорий архитекторы могут разработать варианты нового облика Раушской набережной.

"Сегодня эта набережная, расположенная неподалеку от Зарядья и Кремля, выглядит недостаточно эффектно. Статус места предполагает более продуманную концепцию всей набережной", - считает главный архитектор Института генплана Москвы Андрей Гнездилов.

По словам Гнездилова, вдоль набережной располагаются многочисленные промышленные предприятия, фасады которых можно было бы "достойно оформить". Главный архитектор Института генплана добавил, что в детальной концепции оформления нуждаются и другие столичные набережные.

Победителя конкурса на концепцию развития территорий, прилегающих к Москве-реке, объявят на Московском Урбанистическом Форуме 12 декабря.