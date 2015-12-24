В столице открылась зимняя навигация по Москве-реке

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24 декабря в Москве дали старт зимней навигации по Москве-реке, передает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Владимира Черников.

"Сегодня открылась зимняя навигация по Москве-реке, символично, что она открывается в зимний день под дождем, хотя по всем сценариям должен был быть лед, но и без льда все хорошо. Открывается зимняя навигация, не каждый город может таким похвастаться", – сказал руководитель департамента.

Владимир Черников отметил, что в этом году на Москве-реке впервые пройдет детское представление на корабле "Зимняя сказка".

По его словам туристическое направление будет активно развиваться на Москве-реке в следующем году. Чиновник подчеркнул, что наибольшим спросом теплоходные прогулки пользуются у москвичей и молодежи. Однако этот вид досуга на Москве-реке пока не очень популярен среди туристов из других стран, поскольку они только начали узнавать о такой возможности отдыха в столице.

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Напомним, впервые пассажирская зимняя навигация на Москве-реке открылась в 2009 году. Ранее сезон пассажирской навигации по Москве-реке ежегодно открывался в апреле и закрывался, как правило, в октябре.

В эксплуатации на Москве-реке находятся 55 судов. В их числе двухпалубные типа "Москва" и "Москвич", однопалубные типа "Фонтанка", экскурсионные пассажирские теплоходы "Столичный-1" и "Столичный-2", а также теплоходы на подводных крыльях "Ракета".