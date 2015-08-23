Упавший вертолет Robinson R44 подняли со дна залива Москвы-реки

Упавший в Москву-реку вертолет Robinson R44 подняли из воды

Вертолет Robinson R44, упавший в субботу вечером в Живописную бухту Москвы-реки, извлекли из воды. Об этом сообщает пресс-служба По\подмосковного управления МЧС.

"В 12.30 поисково-спасательные работы завершены. Вертолет извлекли из воды для дальнейшей транспортировки. Розлива топлива не месте происшествия нет", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий аварии привлекались 35 человек и 11 единиц техники. Напомним, что вертолет затонул в 15 метрах от берега на глубине 2-2,5 метра.

Ранее сообщалось, что упавший в Москву-реку вертолет совершал несанкционированный полет. Рассматриваются две основные версии произошедшего – отказ двигателя и ошибка пилота.

Частный вертолет "Робинсон Р44" упал в Москву-реку и затонул в акватории бухты Живописная недалеко от МКАД вечером в субботу. На борту вертолета находились пять человек, включая ребенка. Никто из них не пострадал.

По факту инцидента проводится доследственная проверка.