Скончался один из пострадавших при пожаре на Москве-реке

В больнице умер пострадавший при пожаре на Москве-реке

Один человек, пострадавший при пожаре на Москве-реке, скончался утром в реанимации. За жизнь мужчины больше недели боролись врачи, но они оказались бессильны, сообщили m24.ru в пресс-службе департамента здравоохранения.

Речь идет о 31-летнем мужчине, который получил тяжелые ожоги в результате пожара. Врачам ожогового центра не удалось стабилизировать его состояние.

"В больнице остается один человек, ребенок, пострадавший при пожаре, выписан", – рассказал сотрудник пресс-службы департамента здравоохранения.

Напомним, 12 августа на Москве-реке в районе Марьино произошел крупный пожар, в результате которого пострадали три человека – двое взрослых и девятилетний ребенок. Горели 100 погонных метров травы на берегу Москвы-реки, а также масляное пятно на поверхности реки на площади 4 квадратных метра.

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" по факту возгорания мазута на Москве-реке.

Следствие установило, что разлив нефтепродуктов в реку и их возгорание произошло из-за нарушения правил охраны окружающей среды. В результате пострадали люди.

Пожар уничтожил 168 деревьев и кустарников и более 3,5 тысяч квадратных метров травяного покрова. Общий ущерб, причиненный окружающей природной среде, превысил 67 миллионов рублей.

В ходе следствия было установлено, что причиной пожара стал прорыв нефтепровода, проложенного по дну Москвы-реки.