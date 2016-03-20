Из Москвы-реки спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На западе столицы сотрудники поисково-спасательной станции "Татарово" спасли мужчину, который провалился под неокрепший лед, сообщили m24.ru в ЦУКС управления МЧС по Москве.

Как уточняется, спасатели заметили мужчину в воде около 12:25 в районе дома 31, корпус 1 по улице Крылатская. Пострадавший пытался спасти собаку.

"Незамедлительно, по тревоге, спасатели выдвинулись к месту происшествия и в 12 часов 26 минут пострадавший был поднят с поверхности воды и вместе с собакой доставлен на поисково-спасательную станцию, где мужчине была оказана первая помощь", – отмечается в сообщении.