Прогулки по Москве: что смотреть на Плющихе кроме тополей

M24.ru совместно с интернет-проектом "Прогулки по Москве" открывает рубрику, в которой рассказывает о нетипичных интересных местах в городе для пеших прогулок.
Мы уже публиковали путеводители по району Сокол, где жила советская интеллигенция, любопытной спальной окраине Восточное Бирюлево и бывшей Немецкой слободе на Бауманской. В этом выпуске знакомим с престижным районом в центре - Плющихой. Рассказываем о самом старом общественном туалете, неизвестной смотровой площадке и доме маленького Льва Толстого.
Улица Плющиха и окрестности (в частности, Девичье Поле) появились в XV веке и распологались вдоль дороги Москва-Смоленск. Улицу назвали в честь кабака Плющева, который долгое время находился в районе и пользовался популярностью у местных жителей. Удачное расположение Плющихи - между Садовым кольцом и набережной Москвы-реки - сделало район одним из самых дорогих и престижных в городе. На Плющихе жили писатель Лев Толстой, художник Василий Бакшеев, нейрохирург Николай Бурденко и другие.
Гостиницы "Белград" и "Золотое кольцо", Смоленская улица дом 8 и дом 5
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Если выйти из станции метро "Смоленская" ("Синяя" ветка) и выйти на Садовое кольцо, через дорогу вы увидите два высоких здания-близнеца. Это одна из первых достопримечательностей Плющихи. Раньше там располагались гостиницы Белград-1 и Белград-2. В 90-е одну из гостиниц реконструировали и назвали “Золотое кольцо”, вторую переименовали в "Белград". Сегодня это трехзвездочный отель, в пятизвездочном "Золотом кольце" цены на порядок выше.
Дом Толстого, улица Плющиха, 11а
Из-за строительных лесов дома практически не видно. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Исторический облик. Фото: moscowwalks.ru
За "Золотым кольцом" находится маленький и неприметный дом, для большей маскировки скрытый забором. Сейчас в здании находится управление ГИБДД, а в позапрошлом веке это был жилой дом, куда в 1837 въехала семья Толстых с девятилетним сыном Львом. Будущий писатель и его близкие прожили здесь практически год. Позже Толстой расскажет о жизни на Плющихе в произведении "Детство".
Дом офицеров, Земледельческий переулок, дом 20
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Дом офицеров в Земледельческом переулке примечателен тем, что в 1920 году перед выпускниками Московской кавалерийской школы выступал Ленин, о чем свидетельствует мемориальная табличка с изображением Владимира Ильича. В советское время после расформирования школы на месте конного манежа появилась автобаза. Сегодня в здании располагается концертный зал "Александровский", где репетирует музыкальный Ансамбль имени А. В. Александрова. В прошлом году напротив дома открыли памятник самому композитору.
Доходный дом Исакова, Ружейный переулок, 2ка
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Четырехэтажный жилой дом зажат с двух сторон кирпичными советскими постройками, отчего кажется совсем кукольным. Дом появился здесь в начале прошлого столетия и по слухам там находился публичный дом. Однако подтверждения этой версии нет, а все, кто так думал, ссылались на чересчур нарядный внешний вид. Точно известно, что здание было спроектировано архитектором Исаковым и какое-то время работало как доходный дом.
Пустующий дом эпохи НЭПа, 6-й Ростовский переулок, дом 4а
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Неподалеку от доходного дома Исакова самый большой и знаменитый двор Плющихи. Одно из приметных зданий – дом, построенный в эпоху Новой экономической политики, то есть в 20-е годы прошлого века. Здание напоминает европейские домики и на фоне привычных для России панельных многоэтажек выглядит экзотично. Изначально таких домов должно было появиться несколько, но план так и не воплотили в жизнь. Этот дом на Плющихе пустует, а на входе висит замок. В некоторых окнах выбиты стекла.
Место действия фильма "Три тополя на Плющихе",6-й Ростовский переулок, дом 4а (у дороги напротив дома)
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Совсем рядом с пустующим домом – неприметные гаражи, на месте которых для съемок фильма "Три тополя на плющихе" стояла декорация кафе. В принципе, если вы не большой поклонник картины Татьяны Лиозновой, это место вряд ли чем-то впечатлит.
Дом художника Василия Бакшеева, 4-Ростовский переулок, дом 2
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Деревянный дом красно-бардового цвета выделяется на фоне советской панельной застройки. Раньше здание принадлежало художнику Василию Бакшееву, сейчас в нем офисные помещения. Если не обращать внимание на пластиковые стеклопакеты, здание сохранилось практически в первоначальном виде.
"Дом Архитектор", 7-й Ростовский переулок, дом 5
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
В центре двора – полукруглый жилой "Дом архитектора" с большой историей. Его строительство началось в 30-е по проекту архитектора Щусева, который работал над Казанским вокзалом, Мавзолеем Ленина и зданием НКВД на Лубянке. Изначально здание должно было быть, мягко говоря, роскошным – с лестницами, которые ведут на набережную Москвы-реки, дорогой и затейливой отделкой и собственным храмом во дворе. Однако война, нехватка средств и политика Хрущева против “архитектурных излишеств” требовали от архитекторов быть скромнее. Здание осталось красивым только в центре, а надстройки по краям сделали попроще. В завершенном варианте дом стал выглядеть странно. Кстати, церковь во дворе какое-то время существовала, но от нее быстро избавились.
Ростовская набережная
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Лучший вид на Москву открывается в темное время суток
С одной стороны окна “Дом архитектора” выходят на дворы Плющихи, с другой – на Москву-реку. На противоположном берегу находится Киевский вокзал, “Европейский”, Москва-Сити, последние этажи гостиницы “Украина” и дома-книжки на Новом Арбате. Большое преимущество площадки – она куда менее известна, чем, например, смотровая на Воробьевых горах.
ДК "Каучук", улица Плющиха, дом 64
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
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Дом культуры "Каучук" построили к десятилетию октябрьской революции для работников одноименного завода. Проект разрабатывал знаменитый архитектор-конструктивист Константин Мельников – автор первой концепции Парка Горького, ДК имени Зуева и Бахметьевский гараж. Единственная афиша на фасаде здания – вывеска ресторана, а местные жители точно не знают, работает ли ДК по прямому назначению.
Храм Михаила Архангела, улица Еланского, дом 2а
Вид на храм из сквера Девичьего поля. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Церковь построена по инициативе врачей "Клинического городка на Девичьем поле" в конце XIX века. Здесь часто крестили младенцев, которые рождались в соседней больнице. Кстати, дорога, которая начинается у храма, ведет прямиком в морг. Местные жители любят шутить, что это путь жизни.
Сквер Девичьего Поля
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Памятник Толстому
Через дорогу от “Каучука” – большой сквер Девичьего поля. На этом месте раньше было поле, где гуляли и отмечали праздники. В результате поле превратилось в треугольный парк, в котором, если внимательно осмотреться, можно увидеть много интересного. Например, здание дореволюционной уборной, которое работает до сих пор и является зданием самого старого общественного туалета в Москве. В дальней части парка рядом с улицей Льва Толстому находится памятник автору. Также в сквере можно найти монументы врачу Николаю Филатову и военачальнику Михаилу Фрунзе.
Общевойсковая академия ВС РФ, проезд Девичьего Поля, дом 4
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Главный корпус и общежитие
Комплекс зданий учебного заведения занял практически весь проезд Девичьего поля. По-настоящему интересны только два здания. Во-первых, обратите внимание на серое общежитие: оно построено после войны и сделано в форме шайбы. Во-вторых, внимательно прочитайте цитату на фасаде главного здания. Словосочетание “своя земля” встречается дважды, однако это не опечатка, а реальная фраза Сталина, которую почему-то не стали редактировать. Кстати, раньше высказывание было подписано фамилией правителя, но в результате развенчания культа личности Сталина подпись закрасили.
Екатерина Кадушкина