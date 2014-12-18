Прогулки по Москве: что смотреть на Плющихе кроме тополей

M24.ru совместно с интернет-проектом "Прогулки по Москве" открывает рубрику, в которой рассказывает о нетипичных интересных местах в городе для пеших прогулок.

Мы уже публиковали путеводители по району Сокол, где жила советская интеллигенция, любопытной спальной окраине Восточное Бирюлево и бывшей Немецкой слободе на Бауманской. В этом выпуске знакомим с престижным районом в центре - Плющихой. Рассказываем о самом старом общественном туалете, неизвестной смотровой площадке и доме маленького Льва Толстого.



Улица Плющиха и окрестности (в частности, Девичье Поле) появились в XV веке и распологались вдоль дороги Москва-Смоленск. Улицу назвали в честь кабака Плющева, который долгое время находился в районе и пользовался популярностью у местных жителей. Удачное расположение Плющихи - между Садовым кольцом и набережной Москвы-реки - сделало район одним из самых дорогих и престижных в городе. На Плющихе жили писатель Лев Толстой, художник Василий Бакшеев, нейрохирург Николай Бурденко и другие.

Гостиницы "Белград" и "Золотое кольцо", Смоленская улица дом 8 и дом 5

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Если выйти из станции метро "Смоленская" ("Синяя" ветка) и выйти на Садовое кольцо, через дорогу вы увидите два высоких здания-близнеца. Это одна из первых достопримечательностей Плющихи. Раньше там располагались гостиницы Белград-1 и Белград-2. В 90-е одну из гостиниц реконструировали и назвали “Золотое кольцо”, вторую переименовали в "Белград". Сегодня это трехзвездочный отель, в пятизвездочном "Золотом кольце" цены на порядок выше.

Дом Толстого, улица Плющиха, 11а

Из-за строительных лесов дома практически не видно. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Исторический облик. Фото: moscowwalks.ru

За "Золотым кольцом" находится маленький и неприметный дом, для большей маскировки скрытый забором. Сейчас в здании находится управление ГИБДД, а в позапрошлом веке это был жилой дом, куда в 1837 въехала семья Толстых с девятилетним сыном Львом. Будущий писатель и его близкие прожили здесь практически год. Позже Толстой расскажет о жизни на Плющихе в произведении "Детство".

Максим, житель района: "Я живу здесь семь лет. У Плющихи есть два больших плюса. Первый – у меня есть балкон с видом на реку. Второй – из-за реки передо мной никогда ничего не построят".





Дом офицеров, Земледельческий переулок, дом 20

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Дом офицеров в Земледельческом переулке примечателен тем, что в 1920 году перед выпускниками Московской кавалерийской школы выступал Ленин, о чем свидетельствует мемориальная табличка с изображением Владимира Ильича. В советское время после расформирования школы на месте конного манежа появилась автобаза. Сегодня в здании располагается концертный зал "Александровский", где репетирует музыкальный Ансамбль имени А. В. Александрова. В прошлом году напротив дома открыли памятник самому композитору.

Доходный дом Исакова, Ружейный переулок, 2ка

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Четырехэтажный жилой дом зажат с двух сторон кирпичными советскими постройками, отчего кажется совсем кукольным. Дом появился здесь в начале прошлого столетия и по слухам там находился публичный дом. Однако подтверждения этой версии нет, а все, кто так думал, ссылались на чересчур нарядный внешний вид. Точно известно, что здание было спроектировано архитектором Исаковым и какое-то время работало как доходный дом.

Пустующий дом эпохи НЭПа, 6-й Ростовский переулок, дом 4а

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Неподалеку от доходного дома Исакова самый большой и знаменитый двор Плющихи. Одно из приметных зданий – дом, построенный в эпоху Новой экономической политики, то есть в 20-е годы прошлого века. Здание напоминает европейские домики и на фоне привычных для России панельных многоэтажек выглядит экзотично. Изначально таких домов должно было появиться несколько, но план так и не воплотили в жизнь. Этот дом на Плющихе пустует, а на входе висит замок. В некоторых окнах выбиты стекла.

Место действия фильма "Три тополя на Плющихе",6-й Ростовский переулок, дом 4а (у дороги напротив дома)

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Совсем рядом с пустующим домом – неприметные гаражи, на месте которых для съемок фильма "Три тополя на плющихе" стояла декорация кафе. В принципе, если вы не большой поклонник картины Татьяны Лиозновой, это место вряд ли чем-то впечатлит.

Максим, житель района: "Говорят, знаменитый фильм "Три тополя на Плющихе" назывался “Три тополя на Остоженке”, но "Остоженка" отвратительно звучит, а "Плющиха" приятно, поэтому переименовали. А еще сцена, в которой главная героиня садится в такси, снималась в нашем дворе, у "Дома архитектора".





Дом художника Василия Бакшеева, 4-Ростовский переулок, дом 2

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Деревянный дом красно-бардового цвета выделяется на фоне советской панельной застройки. Раньше здание принадлежало художнику Василию Бакшееву, сейчас в нем офисные помещения. Если не обращать внимание на пластиковые стеклопакеты, здание сохранилось практически в первоначальном виде.

Анна, житель района: "Единственное старое здание здесь – дом Бехтерева.У нас нет исторических особняков как в том же Замоскворечье или на Таганке. Пока я не вышла замуж, жила в Замоскворечье, и оно отличается от Плющихи, где большинство домов – советские".





"Дом Архитектор", 7-й Ростовский переулок, дом 5

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В центре двора – полукруглый жилой "Дом архитектора" с большой историей. Его строительство началось в 30-е по проекту архитектора Щусева, который работал над Казанским вокзалом, Мавзолеем Ленина и зданием НКВД на Лубянке. Изначально здание должно было быть, мягко говоря, роскошным – с лестницами, которые ведут на набережную Москвы-реки, дорогой и затейливой отделкой и собственным храмом во дворе. Однако война, нехватка средств и политика Хрущева против “архитектурных излишеств” требовали от архитекторов быть скромнее. Здание осталось красивым только в центре, а надстройки по краям сделали попроще. В завершенном варианте дом стал выглядеть странно. Кстати, церковь во дворе какое-то время существовала, но от нее быстро избавились.

Максим, житель района: "Идея дома была просто восхитительной, но его фантастически упростили. Ходит слух, что у советских лидеров было любимое развлечение – они плавали на теплоходах по Москве, накрывали столы, и во время этих пьянок хвастались своими местечковыми победами: кто какое здание себе построил. Поэтому вокруг набережной сконцентрированы невероятные архитектурные ансамбли".





Ростовская набережная

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Лучший вид на Москву открывается в темное время суток

С одной стороны окна “Дом архитектора” выходят на дворы Плющихи, с другой – на Москву-реку. На противоположном берегу находится Киевский вокзал, “Европейский”, Москва-Сити, последние этажи гостиницы “Украина” и дома-книжки на Новом Арбате. Большое преимущество площадки – она куда менее известна, чем, например, смотровая на Воробьевых горах.

Анна, житель района: "Человеку, который попал сюда впервые, я советовала бы в первую очередь прогуляться по набережной. Там сейчас снимаются почти все сериалы. Еще обязательно нужно сходить в сквер Девичьего поля. Очень много зелени, это не может не понравиться".



ДК "Каучук", улица Плющиха, дом 64

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Дом культуры "Каучук" построили к десятилетию октябрьской революции для работников одноименного завода. Проект разрабатывал знаменитый архитектор-конструктивист Константин Мельников – автор первой концепции Парка Горького, ДК имени Зуева и Бахметьевский гараж. Единственная афиша на фасаде здания – вывеска ресторана, а местные жители точно не знают, работает ли ДК по прямому назначению.

Андрей, житель района: В начале двухтысячных мы с родителями жили в военном общежитии на Большой Пироговской улице. Это недалеко, можно пешком дойти. Вообще, до переезда я ничего об этом районе не слышал и даже не представлял, как он выглядит. Хотя название было знакомо по фильму. Мне кажется, очень мало людей знает о Плющихе, хотя она находится в самом центре Москвы.





Храм Михаила Архангела, улица Еланского, дом 2а

Вид на храм из сквера Девичьего поля. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Церковь построена по инициативе врачей "Клинического городка на Девичьем поле" в конце XIX века. Здесь часто крестили младенцев, которые рождались в соседней больнице. Кстати, дорога, которая начинается у храма, ведет прямиком в морг. Местные жители любят шутить, что это путь жизни.

Сквер Девичьего Поля

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Памятник Толстому

Через дорогу от “Каучука” – большой сквер Девичьего поля. На этом месте раньше было поле, где гуляли и отмечали праздники. В результате поле превратилось в треугольный парк, в котором, если внимательно осмотреться, можно увидеть много интересного. Например, здание дореволюционной уборной, которое работает до сих пор и является зданием самого старого общественного туалета в Москве. В дальней части парка рядом с улицей Льва Толстому находится памятник автору. Также в сквере можно найти монументы врачу Николаю Филатову и военачальнику Михаилу Фрунзе.

Жительница района (попросила не называть имени): Обожаю свой район. В Москве очень мало таких мест: вышел из дома и сразу все зеленое, а когда я смотрю из окна, кажется, на улице лес. Я живу здесь давно и помню, как дети росли здесь, кувыркались на катке в сквере Девичьего Поля. Правда, раньше на каток можно было свободно зайти, а сейчас он огорожен забором".





Общевойсковая академия ВС РФ, проезд Девичьего Поля, дом 4

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Главный корпус и общежитие

Комплекс зданий учебного заведения занял практически весь проезд Девичьего поля. По-настоящему интересны только два здания. Во-первых, обратите внимание на серое общежитие: оно построено после войны и сделано в форме шайбы. Во-вторых, внимательно прочитайте цитату на фасаде главного здания. Словосочетание “своя земля” встречается дважды, однако это не опечатка, а реальная фраза Сталина, которую почему-то не стали редактировать. Кстати, раньше высказывание было подписано фамилией правителя, но в результате развенчания культа личности Сталина подпись закрасили.

Екатерина Кадушкина