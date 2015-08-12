Дым на воде: фото и видео очевидцев

В среду вечером в районе Марьино произошел крупный пожар.
По предварительной информации, пламя вспыхнуло на берегу Москвы-реки в районе Поречной улицы, затем огонь перекинулся на воду, где загорелось мазутное пятно площадью около 100 квадратных метров. Возник столб дыма высотой более двухсот метров. Район окутала удушливая гарь.
Фото: очевидец Мария
Ряд СМИ сообщил, что причиной пожара стала авария на нефтепроводе компании "Транснефть" Однако ее представитель Игорь Демин заявил, что повреждений системы зафиксировано не было."Москва 24".
В свою очередь официальный представитель Московского НПЗ Наталья Пятыгина сообщила телеканалу, что утечка нефтепродуктов произошла на нефтепроводе, не принадлежащем предприятию и находящемся на значительном расстоянии от завода.
"МНПЗ не имеет никакого отношения к этому происшествию. Автоматизированная система мониторинга воздуха не зафиксировала на территории завода никаких негативных изменений экологической ситуации", – сказала она.
Первое подразделение спасателей прибыло на место пожара в 17.38, а в 17.50 возгорание было ликвидировано.
Фото: очевидец Дарья
В результате пожара пострадали три человека, в том числе ребенок. Они госпитализированы с ожогами. Причину возникновения пожара предстоит определить сотрудникам правоохранительных органов.