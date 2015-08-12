Дым на воде: фото и видео очевидцев

Пожар на юго-востоке Москвы потушен

В среду вечером в районе Марьино произошел крупный пожар.

По предварительной информации, пламя вспыхнуло на берегу Москвы-реки в районе Поречной улицы, затем огонь перекинулся на воду, где загорелось мазутное пятно площадью около 100 квадратных метров. Возник столб дыма высотой более двухсот метров. Район окутала удушливая гарь.

Фото: очевидец Мария

Ряд СМИ сообщил, что причиной пожара стала авария на нефтепроводе компании "Транснефть" Однако ее представитель Игорь Демин заявил, что повреждений системы зафиксировано не было.

Видео: Юлианна Терехова

"Действительно, имеет место инцидент в районе прохождения нашего нефтепродуктопровода. В связи с этим приостановили прокачку и провели оперативную проверку. Несмотря на то, что инцидент был в месте прохождения нефтепродуктопровода, трубопровод не поврежден. То есть инцидент не имеет отношения к прокачке по нашей системе", – сказал он в эфире телеканала "Москва 24"

В свою очередь официальный представитель Московского НПЗ Наталья Пятыгина сообщила телеканалу, что утечка нефтепродуктов произошла на нефтепроводе, не принадлежащем предприятию и находящемся на значительном расстоянии от завода.

"МНПЗ не имеет никакого отношения к этому происшествию. Автоматизированная система мониторинга воздуха не зафиксировала на территории завода никаких негативных изменений экологической ситуации", – сказала она.

Первое подразделение спасателей прибыло на место пожара в 17.38, а в 17.50 возгорание было ликвидировано.

Фото: очевидец Дарья

В результате пожара пострадали три человека, в том числе ребенок. Они госпитализированы с ожогами. Причину возникновения пожара предстоит определить сотрудникам правоохранительных органов.