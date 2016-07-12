Билеты на речные прогулки по Москве-реке можно купить на едином сайте

Билеты на прогулки по Москве-реке можно купить на едином сайте

Билеты на речные прогулки по Москве-реке теперь можно купить на едином сайте, сообщает телеканал "Москва 24". Сервис позволяет изучить все предложения. Там же можно посмотреть расписание и выбрать экскурсии.

Помимо прочего, билеты можно купить без комиссии. Нужно указать имя, телефон и электронную почту, куда отправят документ. Его можно распечатать, либо закачать в планшет или смартфон.

Как отмечают разработчики сайта, в Москве курсируют более 80 прогулочных судов. Только за один сезон они успевают перевезти более миллиона человек. Спрос на речные прогулки традиционно высокий, однако клиентам сложно сориентироваться из-за большого количества перевозчиков.

Около 1,2 миллиона пассажиров воспользовались услугами московского судоходства в прошлом году. В 2016 году ожидается рост объема перевозок на десять процентов – до 1,3-1,4 миллиона пассажиров.

Столичные власти стали уделять больше внимания речному судоходству. Это сказалось на востребованности речных маршрутов у российских и зарубежных туристов.

Пассажирская навигация на Москве-реке открылась в апреле. Заработала вся центральная прогулочная линия – от Киевского вокзала до Устьинского моста и от парка Горького до Новоспасского моста.