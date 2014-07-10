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10 июля 2014, 17:36

Москва-река должна стать важнейшей осью города - Кузнецов

Москва-река проекты Сергей Кузнецов набережные магистрали

"Интервью": Сергей Кузнецов - о новом архитектурном облике Москвы

Развитие прибрежных территорий Москвы-реки является одной из приоритетных задач города. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он добавил, что сейчас, в отличие от петербургской Невы, Москва-река не является главной улицей города.

"Мы хотим, чтобы река была действительно важнейшей городской осью и большой ценностью в городе, какой вода и должна являться. Пока в Москве это не так. Это большой потенциал для развития, который мы будем использовать", - отметил Сергей Кузнецов. По его словам, в настоящее время идет активная работа над концепцией развития территории Москва-реки, которая занимает примерно 10 тысяч гектар земли. "Для понимания, это примерно 10% территории старой Москвы", - уточнил главный архитектор.

"Москва в цифрах": Концепции развития набережных Москвы-реки

Он добавил, что никаких жестких рамок при создании концепции не устанавливается. "Мы будем ждать творческих решений от команд, которые придут на конкурс", - сказал Кузнецов.

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Кроме того, Сергей Кузнецов рассказал и о развитии примагистральных территорий. В отличие от свободного творчества в создании концепции развития набережных Москвы-реки, для территорий около магистралей разрабатывают стандарты благоустройства. "Эта работа, нацеленная на исследования и сбор рекомендаций и конкретных технических решений при реализации благоустройства, в данном случае речь идет о магистралях, примагистральных территориях. Видимо, будем модернизировать эту работу для вообще уличных пространств", - пояснил Кузнецов.

Напомним, открытый конкурс на разработку концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке, был объявлен департаментом Москвы по конкурентной политике 18 июня 2014 года.

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