На высоте 19 метров: воздушный перформанс об эволюции мира на "Вдохновении"

Воздушный перформанс об эволюции мира на высоте 19 метров

На ВДНХ в рамках IV фестиваля искусств "Вдохновение" выступил уличный театр Générik Vapeur с произведением Waterlitz. На фоне 19-метровой конструкции, выстроенной из восьми морских контейнеров, артисты показали, как развивался наш мир.

Представим, что 1,5 млрд лет жизни нашей планеты – это один день. И этот день начался в 00:00. Это значит, что жизнь зародилась в 05:00. Только в 20:00 появились моллюски. Затем, в 23:00 появились динозавры, которые исчезли в 23:40. Они освободили место для быстрой эволюции млекопитающих... Что было дальше – смотрите в нашем видео.

Уличный театр Générik Vapeur создан 35 лет назад рок-певицей Катей Аврам и артистом, режиссером Пьером Бертело. На счету коллектива репертуарные спектакли и однодневные постановки, созданные в урбанистических декорациях. Театр славится умением сочетать элементы воздушного перформанса, видеоарта, театрального и музыкального искусства. В труппе около 20 артистов, владеющих самыми разными творческими и механическими навыками. Их шоу специально созданы для городского или уличного пространства.