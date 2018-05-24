Москва онлайн покажет открытие II Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС

27 мая в Большом амфитеатре парка "Зарядье" состоится открытие II Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС. Зрителей ждут танец скоморохов, жонглирование, цирковая игра на ложках, хоровод и танец с саблями от Московского государственного академического театра танца "Гжель" и многое другое.
На сцене выступят известные политики и деятели культуры, в числе которых:
- председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы Евгений Герасимов;
- президент и художественный руководитель Института театрального искусства Иосиф Кобзон.
Смотрите 27 мая в 17:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.