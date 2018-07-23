Москва онлайн покажет, как строились башни-гиганты в "Москва-Сити"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Музей-смотровая "Москва-Сити" и образовательный проект "Москва глазами инженера" запустили цикл лекций о высотной архитектуре. У читателей портала Москва 24 есть замечательная возможность посетить одну из лекция, не покидая этой страницы. 24 июля в 19:00 начнется трансляция лекции кандидата исторических наук Ирины Хоменко "Москва-Сити": история длиной в 25 лет".



Как выбиралось место для делового центра архитектором Борисом Тхором? Кто проектировал и строил этот квартал? Почему современная постройка существенно отличается от первоначального замысла? Что больше способствовало успеху проекта: магнетизм идеи или политико-экономические предпосылки? Следите за трансляцией и записывайте ответы на вопросы.

Смотрите 24 июля трансляцию в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.