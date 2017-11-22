Москва онлайн покажет концерт пианиста Кирилла Рихтера в Храме Христа Спасителя

23 ноября в Храме Христа Спасителя состоится большой концерт пианиста и композитора Кирилла Рихтера. На этот раз в программу войдут новые сочинения для фортепианного трио и для фортепиано в сопровождении струнного оркестра. Солисты: Август Крепак (виолончель) и Алена Зиновьева (скрипка).

Концерты Кирилла Рихтера привлекают не только академическую публику, но и любителей техно и электроники. Каждый концерт Кирилла – это не только музыкальные премьеры, но и новая интерпретация пространства. На этот раз гостей ждет уникальная визуальная драматургия от единомышленников композитора – студии визуальной сценографии Peremirie, которые эксклюзивно для этого вечера создали мистические пейзажи.

Прямую трансляцию смотрите 23 ноября в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.