Москва онлайн поможет сладко заснуть под колыбельные Моцарта и Дунаевского

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

23 марта гостей Московского культурного форума в "Манеже" ждет музыкальная программа "Сон в опере", которая приурочена к акции "Ночь в театре".

Иногда зрители засыпают в оперном театре. Художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман не видит в этом ничего плохого. Он даже предполагает, что прекрасная опера для того сегодня и существует, чтобы современный человек мог спрятаться и отдохнуть от сумасшедшего ритма жизни. Программа концерта составлена специально для "Ночи театров". В нее войдут известные колыбельные мирового оперного репертуара – от Гаэтано Доницетти и Вольфганга Амадея Моцарта до Исаака Дунаевского и Тихона Хренникова.

Перед концертом состоится пресс-подход с руководителем департамента культуры Александром Кибовским и художественным руководителем театра "Геликон-опера" Дмитрием Бертманом.

Смотрите трансляцию 23 марта в 21:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.