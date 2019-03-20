Москва онлайн покажет открытое интервью с артистом балета Сергеем Полуниным

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

22 марта в рамках Московского культурного форума состоится открытое интервью с артистом балета Сергеем Полуниным. Тема беседы – современное хореографическое образование. Сергей расскажет о своем творческом пути, начиная от ранних увлечений танцами, заканчивая серьезными тренировками и выступлениями в театрах с мировым именем.

Сергей родился в Херсоне. В четыре года он начал заниматься художественной гимнастикой, а в восемь – танцами. В девять лет мальчик поступил в Киевское хореографическое училище. В 2002 году стал призером Международного конкурса имени Сержа Лифаря. В следующем году в возрасте тринадцати лет, при поддержке фонда Рудольфа Нуреева, переехал в Лондон, чтобы учиться в Школе Королевского балета.

В 22 года Сергей приезжает в Россию и становится премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. За свою карьеру юноша уже успел исполнить главные партии в балетах "Щелкунчик", "Манон", "Дон Кихот" и других великих произведениях. Молодого артиста охотно приглашают театры со всего мира, он много гастролирует, тренируется и выступает.

С 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале "Манеж" в четвертый раз будет проходить Московский культурный форум. Организаторы покажут современную городскую культуру столицы во всем ее многообразии: театр, кино, библиотеки, парки, музеи. Посетителей ждут яркие встречи с деятелями культуры и политиками, открытые интервью с артистами, выступления музыкантов и театральные постановки.

Смотрите трансляцию 22 марта в 15:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.