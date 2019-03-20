Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

20 марта, 15:13

Москва онлайн покажет открытое интервью с артистом балета Сергеем Полуниным

Москва онлайн культура

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

22 марта в рамках Московского культурного форума состоится открытое интервью с артистом балета Сергеем Полуниным. Тема беседы – современное хореографическое образование. Сергей расскажет о своем творческом пути, начиная от ранних увлечений танцами, заканчивая серьезными тренировками и выступлениями в театрах с мировым именем.

Сергей родился в Херсоне. В четыре года он начал заниматься художественной гимнастикой, а в восемь – танцами. В девять лет мальчик поступил в Киевское хореографическое училище. В 2002 году стал призером Международного конкурса имени Сержа Лифаря. В следующем году в возрасте тринадцати лет, при поддержке фонда Рудольфа Нуреева, переехал в Лондон, чтобы учиться в Школе Королевского балета.

В 22 года Сергей приезжает в Россию и становится премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. За свою карьеру юноша уже успел исполнить главные партии в балетах "Щелкунчик", "Манон", "Дон Кихот" и других великих произведениях. Молодого артиста охотно приглашают театры со всего мира, он много гастролирует, тренируется и выступает.

С 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале "Манеж" в четвертый раз будет проходить Московский культурный форум. Организаторы покажут современную городскую культуру столицы во всем ее многообразии: театр, кино, библиотеки, парки, музеи. Посетителей ждут яркие встречи с деятелями культуры и политиками, открытые интервью с артистами, выступления музыкантов и театральные постановки.

Смотрите трансляцию 22 марта в 15:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать