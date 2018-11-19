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Общество

19 ноября, 14:03

Москва онлайн покажет, как подростку избежать травли в школе

Москва онлайн дети психология

Фото: depositphotos/SIphotography

20 ноября в Московском институте психоанализа состоится лекция о подростках в рамках цикла "Кризисы нежного возраста". Тема встречи – "Школьный буллинг: проблема, которую нельзя называть".

Кого-то заперли в шкафу? Чьи-то вещи выкинули в унитаз? Про кого-то рисуют неприличные комиксы? Почти каждый взрослый помнит из своего школьного детства что-то подобное.

Сейчас по данным статистики каждый десятый учащийся 5-9-х классов в России регулярно оказывается в роли жертвы. Кого-то постоянно обижают, унижают, игнорируют. Для детей школа – небезопасное место, в котором неприятно находиться и трудно учиться из-за конфликтов и проблем со сверстниками и даже учителями.

Еще недавно травлю считали нормальным этапом взросления. Мол, нужно просто стерпеть и пережить. Но сегодня доказано, что пережитые унижения не делают пострадавшего сильнее, а наоборот становятся причиной его тяжелых душевных и психологических травм.

На лекции мы поговорим о том, что представляет собой школьная травля, как и почему она появляется в организации, какую роль в ней могут играть школьники, сотрудники школы и родители школьников и что они могут делать для прекращения и предупреждения буллинга.

Обо всем этом расскажет Александра Бочавер, научный сотрудник Центра исследований современного детства ВШЭ, специалист Некоммерческого партнерства содействия развитию детей и подростков "Перекресток плюс", кандидат психологических наук.

Трансляция начнется 20 ноября в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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