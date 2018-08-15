Москва онлайн покажет, как урбанизация захватывает города

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20 августа в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" пройдет лекция французско-польского фотографа Тима Франко, посвященная теме ускоренной урбанизации пространства. На примере Китая — одной из самых быстроразвивающихся стран на планете — Франко расскажет, как жители небольших, провинциальных населенных пунктов борются с "захватнической" политикой городских жителей, как приспосабливаются к новой жизни в городах и что с этим делать урбанистам, архитекторам и даже культурологам.

Смотрите 20 августа трансляцию в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.