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Москва 24

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Культура

15 апреля, 17:10

Москва онлайн покажет карнавал и экскурсию по арт-объектам

Москва онлайн культура

Фото предоставлено организаторами

В столице пройдет двухнедельная поп-ап выставка-фестиваль Bombay Canvas by Urban Dreams. Гостям предстоит отправиться в увлекательное и яркое путешествие по танцполам, перфомансам и арт-объектам. В качестве провожатых по альтернативной реальности выступят известные художники и артисты. На трех танцполах выступят музыканты-электронщики из 7 стран. В первый день фестиваля, 19 апреля, состоится закрытый костюмированный бал.

Один из главных аттракционов выставки станет Express yourself. Это пространство, в котором посетители смогут создать собственные произведения искусства, вооружившись диодными лентами, красками цветов радуги, бумагой и всем, что только придет им в голову. Кроме посетителей, в процессе примут участие художницы Антония Лев и Вероника Витриника. Девушки покажут интерактивный арт-перфоманс.

Специально для "Москвы онлайн" организаторы выставки проведут экскурсию по залам.

Смотрите трансляцию 19 апреля в 23:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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