Москва онлайн покажет встречу с лидером группы Space и американским депутатом Красногорска

Фото: Агентство Москва, Москва 24/Сергей Ведяшкин, Лидия Широнина

12 апреля на ВДНХ в рамках фестиваля "Пора в космос" пройдет встреча с французским музыкантом Дидье Маруани, а также многократным победителем соревнований по смешанным

единоборствам мирового уровня и депутатом Совета депутатов Красногорска Джеффри Монсоном.

Дидье Маруани один из первых исполнителей электронной музыки, лидер и основатель легендарной группы Space. Дидье выступал вместе с Роланом Романелли и Янником Топом. На концертах трио играло, облачившись в скафандры. Их песни приносят удовольствие уже третьему поколению слушателей.

Джеффри Уильям Монсон родился и жил в США (штат Миннесота). 47-летний боец по прозвищу "Снеговик" провел 85 боев, одержал 60 побед. Он также является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон известен своей любовью к СССР и России, спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза. В 2018 году получил гражданство Российской Федерации.

Смотрите трансляцию 12 апреля в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.