Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

2 августа, 14:55

Москва онлайн, почему саботаж может быть искусством

Москва онлайн искусство живопись

Фото: ТАСС/Zuma/Ray Tang

Объединение "Манеж" запускает образовательный курс "Всеобщая история искусств. Современное искусство". За восемь лекций курса слушатели узнают о жанре "Перформанс", феминистских практиках, искусстве после интернета и больших художественных коллективах, сложившихся в XX веке.

6 августа читатели портала Москва 24 смогут посмотреть прямо на этой странице одну из лекций цикла, ее название – "Саботаж как вид искусства".

Прочитает лекцию Андрей Паршиков, куратор, арт-критик, выпускник факультета истории искусств РГГУ, куратор V-A-C LIFE. Андрей курировал около 30 выставок в России, США и Европе. Преподавал в Британской высшей школе дизайна, Институте проблем современного искусства, Московской школе по гендерным исследованиям, РГГУ, Академии изящных искусств в Хельсинки. Свои статьи Андрей публиковал в изданиях Springerin Magazine, Manifesta Journal, "Художественный журнал", "Артхроника", OpenSpace.

Смотрите 6 августа трансляцию в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать