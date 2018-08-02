Москва онлайн, почему саботаж может быть искусством

Фото: ТАСС/Zuma/Ray Tang

Объединение "Манеж" запускает образовательный курс "Всеобщая история искусств. Современное искусство". За восемь лекций курса слушатели узнают о жанре "Перформанс", феминистских практиках, искусстве после интернета и больших художественных коллективах, сложившихся в XX веке.

6 августа читатели портала Москва 24 смогут посмотреть прямо на этой странице одну из лекций цикла, ее название – "Саботаж как вид искусства".

Прочитает лекцию Андрей Паршиков, куратор, арт-критик, выпускник факультета истории искусств РГГУ, куратор V-A-C LIFE. Андрей курировал около 30 выставок в России, США и Европе. Преподавал в Британской высшей школе дизайна, Институте проблем современного искусства, Московской школе по гендерным исследованиям, РГГУ, Академии изящных искусств в Хельсинки. Свои статьи Андрей публиковал в изданиях Springerin Magazine, Manifesta Journal, "Художественный журнал", "Артхроника", OpenSpace.

Смотрите 6 августа трансляцию в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.