31 июля 2015, 16:45

Руферы забрались на крышу небоскреба в "Москва-Сити"

Московские руферы забрались на крышу башни "Империя"

Вылазки столичных руферов в последнее время становятся все более изощренными. В объективы камер телеканала "Москва 24" 31 июля попали два человека, которые перемещались по крыше башни "Империя" в комплексе "Москва-Сити".

Смотровой площадки там не предусмотрено, а значит, в охоте за удачным селфи люди находились на башне незаконно.

Ранее Таганский суд продлил до 20 мая домашний арест четырем фигурантам дела о раскрашивании звезды на высотке на Котельнической набережной.

Всего по делу проходят пять человек. Александр Погребов, Алексей Широкожухов, Евгения Короткова и Анна Лепешкина находятся под домашним арестом, а Владимир Подрезов – под стражей (поскольку был ранее судим). Все они обвиняются по статьям "Вандализм" и "Хулиганство".

Напомним, утром 20 августа прошлого года неизвестные вывесили украинский флаг на шпиле сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной. Кроме того, они покрасили часть звезды, которая была желтого цвета, в голубой.

Кроме того, столичная полиция проверяет заявление украинского руфера "Гриши Мустанга", который в соцсетях рассказал о своей причастности к покраске звезды. Молодой человек выложил фото со звездой на крыше высотки на Котельнической набережной в качестве подтверждения своих слов.

