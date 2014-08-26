Ежегодный забег на башню Москвы-Сити пройдет 28 августа

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28 августа в столице пройдет ежегодный "Забег в высоту" на верхний этаж небоскреба "Город Столиц" в Москве-Сити. Башню попытаются покорить работники офисов делового центра, представители стройкомплекса, журналисты и просто любители активного отдыха.

Почетным гостем забега станет 75-летний марафонец Андрей Чирков, пробежавший 178 марафонов во всех частях света, в том числе в Антарктиде, на Килиманджаро и на Северном полюсе.

В этом году в акции примут участие 200 человек. Их уже распределили по командам в зависимости от физической подготовки: мужчины, женщины и профессиональные спортсмены.

Призы победителям будут вручать певица Марина Девятова, актриса Екатерина Волкова, Алиса Гребенщикова, актер Аристарх Венес, российская спортсменка, мастер спорта по легкой атлетике и бобслею Ирина Скворцова, актер театра и кино Сергей Барышев и другие.

Первый такой забег прошел в Москве в 2013 году в канун Дня строителя. В нем приняли участие более 150 человек. Победитель Юрий Усачев взобрался на небоскреб, преодолев 1950 ступенек за десять с половиной минут.

За рубежом подобные соревнования проходят ежегодно. Самый известный – забег на нью-йоркский Empire State Building. В нем участвуют более 700 желающих. В этом забеге рекорд поставил австралийский велосипедист Полу Крейк, который вбежал на 1576 ступеней за 9 минут и 33 секунды.