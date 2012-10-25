Небоскребов в "Большом Сити" не будет – Хуснуллин

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти планируют построить нескольких миллионов квадратных метров недвижимости на территории "Большого Сити" между Звенигородкой и Москвой-рекой. На сегодняшний день выданы градостроительные документы на 6,5 миллиона квадратных метров недвижимости. При этом здания не превысят 75-метровую отметку.

"Небоскребов там не будет точно. У нас ограничение высотности – 75 метров", – сказал РИА Новости заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он отметил, что уже принято решение по развитию промзоны "Верхние котлы" около станции метро "Нагатинская". Там появится пять жилых домов, гаражи, пожарное депо, многофункциональный и гостинично-офисный центры, учебные корпуса, храм, детский сад с начальной школой и детская поликлиника.

"Большое Сити" – это территория вблизи делового центра "Москва-сити", она ограничена улицами Заречье и Мневники, 2-й Черногрязской, Мантулинской улицей и Красногвардейским проездом, проспектом Маршала Жукова, Хорошевским шоссе и левым берегом Москвы-реки.