На территории "Москвы-Сити" построят многофункциональный комплекс

Фото: m24.ru / Михаил Сипко

На территории делового центра "Москва-Сити" появится 14-этажный многофункциональный комплекс. Его оснастят подземным паркингом, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы.

Общая площадь комплекса составит 105 тысяч квадратных метров, а высота - не более 53 метров. На территории нового объекта разместятся фитнес-центры и спортзалы, медицинские и профилактические учреждения, кафе, рестораны и магазины.

Возвести многофункциональный комплекс планируется около делового комплекса "Империя". Проект градостроительного плана земельного участка, на котором расположится центр, уже одобрен властями.

Новое здание поможет обеспечить "Империю" развлекательными и социальными объектами.

Напомним, что на территории "Москвы-Сити" планируется также построить другой многофункциональный комплекс, 85-этажный. В нем разместятся апартаменты, торговые точки, автостоянки, гостиница, конференц-зона, банкетный зал, столовая , административные помещения, фитнес-центр с бассейном и СПА-комплексом, а также офисные помещения.

Как ранее сообщало издание M24.ru, один из небоскребов "Москвы-Сити", "Башню Федерация", стал самым высоким зданием в России и Европе. Он достиг высоты 343 метра. Ранее самым высоким зданием в Европе была также расположенная в "Москва-Сити" башня "Меркурий", высота которой 338 метров.

На территории "Москвы-сити" также построят большой транспортно-пересадочный узел. Он объединит наземный транспорт, две линии метро, Малое кольцо железной дороги, Третье транспортное кольцо и вертолетную площадку. Будет оборудован выход к речному транспорту.

В начале лета в районе комплекса открылась платная парковка. Там действует прогрессивный тариф: первые 120 минут стоимость стоянки составляет 80 рублей в час, начиная со 121-й минуты - 130 рублей. За два месяца загруженность парковочных мест снизилась на 35 процентов.