25 сентября 2014, 11:56

"Башня Федерация" в "Москва-Сити" стала самым высоким зданием в Европе

Небоскреб "Башня Федерация" в "Москва-Сити" достиг высоты 343 метра и стал самым высоким зданием в России и в Европе, сообщает пресс-служба ЗАО "Башня Федерация", которое занимается строительством комплекса.

Напомним, ранее самым высоким зданием в Европе была также расположенная в "Москва-Сити" башня "Меркурий", высота которой 338 метров.

По словам генерального директора компании Михаила Смирнова, каждый месяц строится по три этажа высотки. К концу этого года будут закончены монолитные работы и остекление фасадов.

Комплекс "Башня Федерация состоит из двух башен "Восток" и "Запад", возведенных на одном стилобате. Комплекс размещается на участке площадью 10, 7 тысячи квадратных метров, при этом включает в себя почти 443 тысячи квадратных метров помещений.

Ранее сообщалось, что чистить фасад здания будут при помощи специальной системы, что позволит отказаться от услуг высотных рабочих.

Полностью завершенная 242-метровая башня "Запад" насчитывает 63 этажа. В башне "Восток" по окончании строительства будет 95 этажей, ее высота составит 373,7 метра.

Мировой рекорд по высотности принадлежит построенному в 2010 году в Дубае 828-метровому небоскребу Бурдж-Халифа.

Москва-Сити проекты небоскребы башня Федерация

