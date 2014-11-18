Заблудившимся в деловом центре "Москва-Сити" поможет мобильное приложение

Деловой центр "Москва-сити" в 2015 году начнет внедрение новой системы навигации. В частности, будет создано мобильное приложение - путеводитель по комплексу, рассказали M24.ru в пресс-службе ОАО "Сити". Оно поможет определить местонахождение посетителя и проложить нужный маршрут.
Разработчики также планируют создать сервис, который будет "советовать", как лучше провести время в "Сити" и куда заглянуть по пути. Например, где ближайшее кафе или в каком магазине действует акция. В пресс-службе навигация должна учесть все "точки притяжения" в районе, расположенные и в помещениях, и на улице. "Комплекс "Москва-Сити" — не просто набор из нескольких небоскребов. Это целый "вертикальный город" с большой инфраструктурой. Навигация по нему делается так, чтобы не просто показать, как добраться от точки "А" в точку "Б", но и вовлечь людей в жизнь квартала", - объяснили в пресс-службе.
Также в рамках навигации по "Сити" сделают бумажную пешеходную карту и ряд тематических карт, в которых можно будет найти советы по шоппингу, развлечениям, культуре, спорту в деловом центре. Кроме этого, на улицах района появятся пешеходные знаки, адресные таблички и указатели.
Новую систему навигации начнут разворачивать в следующем году, полностью все ее элементы будут введены в течение двух-трех лет. "Мы уже подготовили "платформу": очистили территорию, обустроили тротуары и дороги. Некоторые элементы появляются в пилотном режиме уже сейчас. Например, вокруг 4-го участка "Сити", где еще ведутся строительные работы, установили ограждение с баннером, на котором указано направление к деловому комплексу "Империя" и ТРК "Афимолл Сити", - рассказали в ОАО "Сити".
Кроме того, в деловом комплексе "Империя" реорганизуют общественное пространство в лобби. Напомним, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов ранее отмечал, что в лобби высоток "Сити" желательно сделать свободный вход. "Чем больше будет открытых первых этажей - тем лучше. Конечно, это не везде возможно, но все новые здания, которые здесь будут построены, должны быть доступны для горожан", - заявлял Кузнецов.
"Лобби "Империи" будет разделено на зоны ожидания для гостей комплекса и зоны отдыха для резидентов. В пресс-службе "Сити" отметили, что большинство лобби построенных небоскребов открыто для посетителей, туда свободно можно войти, пропускная система начинается с первого этажа, находящегося за лобби. В ОАО "Сити" также отметили, что в дальнейшем будет переосмыслен каждый участок территории делового центра. Например, на улице продумают архитектурное освещение со световыми дорожками. На реализацию всей стратегии по "перезапуску" комплекса может уйти до пяти лет.
"Москва-Сити"Строительство комплекса "Москва-Сити" началось в 1996 году. В настоящий момент построено 11 башен, среди них "Империя", "Башня на Набережной", "Северная башня", "Меркурий", комплекс "Город столиц". По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, "Москва-Сити" будет достроен в 2017-2018 годах
Так, к декабрю 2014 года планируется завершить остекление 92 этажей башни "Восток" До конца года также должны открыть башню "Эволюция", в ней будет Дворец бракосочетаний и подземный паркинг на 1139 машино-мест.
Рядом с "Империей" построят 14-этажный многофункциональный комплекс с фитнес-центрами и спортзалами, медицинскими и профилактическими учреждениями, кафе, ресторанами и магазинами. Также в Сити в 2015 году начнут строить башню с парком с искусственным микроклиматом площадью 4 тысячи квадратных метров на одном из этажей.
Разрабатывается и транспортная инфраструктура. На территории центра планируют построить ТПУ, который объединит наземный транспорт, две линии метро, Малое кольцо железной дороги (МКЖД), Третье транспортное кольцо (ТТК). Также будет оборудован выход к речному транспорту и построен вертодром с тремя посадочными вертолетными площадками.
Руководитель фонда "Городские проекты" Илья Варламов отметил, что для "Сити" вопрос навигации очень актуален, но подчеркнул, что ее важно "синхронизировать" с городской. "По-хорошему, навигация в городе должна быть единой, в таком случае она будет понятнее и привычнее для горожан. Это мировая практика. Сейчас в городе создается навигация и для улиц, и для транспорта. Будет хорошо, если навигация, созданная в "Сити", станет перекликаться с городской", - сказал Варламов.
Что касается мобильного приложения, то у этой идеи есть "слабые места". "Для хорошей работы приложения важно, чтобы максимально точно определялась геопозиция. На открытых пространствах с этим не будет проблем, а вот в подземных и офисных помещениях точность может падать", - пояснил Варламов.
Самым проверенным и удобным способом сориентировать человека на месте, по мнению эксперта, остаются таблички и указатели на улицах и стенах. По поводу бумажных карт он отметил, что актуально делать их на листовках и буклетах небольших размеров, которые можно положить в карман. Большие карты, по мнению Варламова, теряют популярность.
Директор центра повышения квалификации "Урбанистика МАРХИ" Алексей Крашенинников сказал, что внятная навигация сделает "Сити" более удобным для посетителей. По мнению эксперта, будут уместны графические и цветовые обозначения на стенах и на полу, а также предметная навигация. "Например, стойки, тумбы, электронные дисплеи. Они могут быть как активными – то есть давать информацию на какие-то запросы посетителей, или пассивные, то есть показывать неизменяемую информацию", - сказал Крашенинников.
Он согласен, что мобильное приложение должно показывать не только путь от местаположения посетителя до желаемой точки, но и варианты, куда можно зайти по дороге. Также, по мнению Крашенинникова, очень важно отмечать на картах и "путеводителях" зеленые и рекреационные зоны. Их в "Сити" не очень много, но люди испытывают потребность в них, и навигация должна помогать найти такие "оазисы".
Светлана Кондратьева