Москва - лидер Европы по росту объема офисных площадей

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Москва стала лидером среди городов Европы по росту объема предложения на рынке офисной недвижимости. За последние 10 лет в столице объем предложения офисов увеличился почти в 2,5 раза. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование международной консалтинговой компании Knight Frank.

В отчете говорится, что за прошедшие 10 лет предложения на рынке столичной офисной недвижимости увеличились на 144,6%.

На втором месте оказалась Прага, на третьем - Варшава. Наименьшие показатели прироста наблюдались в Лондоне и Риме.

В материале говорится, что по росту общего объема предложения качественных офисов за пять лет Москва занимает второе место с показателем в 99%. Впереди - только Киев, где количество офисных площадей увеличилось на 121%.

По итогам первого полугодия 2012 года, общий объем предложения офисных площадей в Москве составил 2,4 миллиона квадратных метров в классе А и 9,7 миллиона квадратных метров в классе B.

В тексте отмечается, что в последние три года прирост офисных площадей сохраняется на низком уровне, что связано с кризисом в 2008-2009 годах, который сказывается на рынке до сих пор.

В первом полугодии 2012 года в российской столице было введено в эксплуатацию 217,4 тысяч квадратных метров офисных площадей. Планируется, что в течение всего 2012 года будет сдано 720 тысяч квадратных метров.