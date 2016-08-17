Зону "Московский транспорт" запустили в городе мастеров "Мастерславль"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Зона "Московский транспорт" открылась в городе мастеров "Мастерславль". Об этом сообщила замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева, передает корреспондент m24.ru.

В открывшейся зоне детям расскажут о профессиях машиниста и водителя, а также научат ездить на велосипеде и пользоваться парковкой. "Мы это делаем, в первую очередь, для того, чтобы привлечь внимание ребят к тому, что такое городской транспорт, рассказать о профессиях, связанных с транспортом", – пояснила Бисембаева.

По ее словам, все это поможет снижению детского травматизма и познакомит юных москвичей с системой общественного транспорта города. Бисембаева добавила, что в следующем году власти планируют развивать подобные проекты на других площадках в детских городках Москвы.

Город мастеров "Мастерславль" – крупнейший в России детский интерактивный развивающий проект, в котором дети от пяти до пятнадцати лет знакомятся с различными профессиями. За прошлый год его посетили более 250 тысяч детей. "Мастерславль" работает в деловом квартале "Москва-Сити" в две смены: с десяти утра до двух дня и с трех до семи часов вечера.