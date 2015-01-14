Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

ЧП

14 января 2015, 09:23

На территории "Москвы-Сити" упал башенный кран

Москва-Сити краны падения авария чп

Строительный кран упал на машину на территории "Москвы-Сити"

На стройплощадке ММДЦ "Москва-Сити" рухнул кран, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

ЧП произошло около дома №8 по Тестовской улице. Там на проезжую часть упал кран на гусеничном ходу, пострадавших нет.

Добавим, что в районе происшествия – на Краснопресненской набережной и ТТК – затруднено движение транспорта, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее подобный инцидент произошел на Ходынском поле. Там в сентябре 2014 года башенный кран упал на рабочего.

Кроме того, 29 мая 2013 года в городе Домодедово упал башенный кран, погиб крановщик. Причиной падения спасатели назвали сход конструкции с рельс.

Еще одна трагедия произошла в конце 2012 года: там кран упал с 30-метровой высоты и придавил троих рабочих.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать