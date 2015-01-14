На территории "Москвы-Сити" упал башенный кран

Строительный кран упал на машину на территории "Москвы-Сити"

На стройплощадке ММДЦ "Москва-Сити" рухнул кран, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

ЧП произошло около дома №8 по Тестовской улице. Там на проезжую часть упал кран на гусеничном ходу, пострадавших нет.

Добавим, что в районе происшествия – на Краснопресненской набережной и ТТК – затруднено движение транспорта, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее подобный инцидент произошел на Ходынском поле. Там в сентябре 2014 года башенный кран упал на рабочего.

Кроме того, 29 мая 2013 года в городе Домодедово упал башенный кран, погиб крановщик. Причиной падения спасатели назвали сход конструкции с рельс.

Еще одна трагедия произошла в конце 2012 года: там кран упал с 30-метровой высоты и придавил троих рабочих.