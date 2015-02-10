Башню "Восток" в "Москва-Сити" достроят летом 2016 года

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Строительство башни "Восток" на территории делового центра "Москва-Сити" планируется завершить летом 2016 года, сообщил генеральный директор ЗАО "Башня Федерация" Михаил Смирнов.

"Мы закончили монолитные работы по возведению "Башни Федерация". В марте 2015 года небоскреб будет полностью остеклен. В сентябре завершится создание навершия башни, а в декабре планируем закончить работы по инженерным системам", - цитирует Смирнова пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Он добавил, что на объекте ежедневно трудятся около 850 человек.

"Строительство ведется круглосуточно, без перерывов и выходных. Строители работают в три смены", - пояснил Смирнов.

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Напомним, комплекс "Башня Федерация" состоит из двух башен "Восток" и "Запад", возведенных на одном стилобате. Комплекс размещается на участке площадью 10, 7 тысячи квадратных метров, при этом включает в себя почти 443 тысячи квадратных метров помещений.

Полностью завершенная 242-метровая башня "Запад" насчитывает 63 этажа. В башне "Восток" по окончании строительства будет 95 этажей, ее высота составит 373,7 метра. Этот небоскреб является самым высоким зданием в России и в Европе. До этого самым высоким зданием в Европе была также расположенная в "Москва-Сити" башня "Меркурий", высота которой 338 метров.

Мировой рекорд по высотности принадлежит построенному в 2010 году в Дубае 828-метровому небоскребу Бурдж-Халифа.