Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Свежий воздух

07 августа 2014, 15:19

По московским меркам: Столица с высоты Меркурия

Москва-Сити небоскребы свежий воздух маршруты и гиды цифры и факты По московским меркам

Совместный проект сетевого издания m24.ru и сервиса 2ГИС рассказывает о Москве в цифрах и фактах. Где находится самая короткая улица в Москве? Что за часы, где стрелка весит 50 килограммов? Сколько болельщиков вмещает самый большой стадион столицы? Об этом и многом другом читайте в нашей рубрике "По московским меркам".


Чтобы взглянуть на столицу с высоты птичьего полета, необязательно подниматься в небо на вертолете. Достаточно заглянуть в гости к жителю небоскреба – в Москве, как ни в каком другом городе России, их предостаточно. Самым высоким зданием столицы стал 338-метровый "Меркурий Сити Тауэр", расположившийся в комплексе Московского международного делового центра. Что интересно, "Меркурий Сити Тауэр" – это еще и лидер в топе небоскребов Европы, на 33 метра опередивший лондонский скайскрейпер The Shard, которому до этого принадлежала пальма первенства.

Фото: mercury-citv.com

В "Меркурии" насчитывается 75 надземных этажей и еще 5 подземных. Внушительна и общая площадь этажей здания – 180 000 квадратных метров! Помимо офисов, тучерез включает в себя респектабельные апартаменты, паркинг, кафе и бассейн. По словам архитекторов, в основу строительства небоскреба были положены экологические технологии, позволяющие существенно экономить ресурсы: для технических нужд здесь частично используется дождевая вода, три четвертых здания освещаются солнечным светом.

Тем временем в мировом масштабе в качестве высочайшего здания прославился 162-этажный небоскреб "Бурдж Халифа" в Дубае. Сложно представить, но высота сооружения, по форме напоминающего сталагмит, достигает 828 метров! Свое современное название этот гигант получил не сразу: первоначально он был известен как "Бурдж Дубай" ("Дубайская башня"). Но на церемонии открытия здания правитель эмирата переименовал его в "Бурдж Халифа" – в честь президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифа ибн Заиду Аль Нахайяна.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать