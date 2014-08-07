По московским меркам: Столица с высоты Меркурия

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Чтобы взглянуть на столицу с высоты птичьего полета, необязательно подниматься в небо на вертолете. Достаточно заглянуть в гости к жителю небоскреба – в Москве, как ни в каком другом городе России, их предостаточно. Самым высоким зданием столицы стал 338-метровый "Меркурий Сити Тауэр", расположившийся в комплексе Московского международного делового центра. Что интересно, "Меркурий Сити Тауэр" – это еще и лидер в топе небоскребов Европы, на 33 метра опередивший лондонский скайскрейпер The Shard, которому до этого принадлежала пальма первенства.

Фото: mercury-citv.com

В "Меркурии" насчитывается 75 надземных этажей и еще 5 подземных. Внушительна и общая площадь этажей здания – 180 000 квадратных метров! Помимо офисов, тучерез включает в себя респектабельные апартаменты, паркинг, кафе и бассейн. По словам архитекторов, в основу строительства небоскреба были положены экологические технологии, позволяющие существенно экономить ресурсы: для технических нужд здесь частично используется дождевая вода, три четвертых здания освещаются солнечным светом.

Тем временем в мировом масштабе в качестве высочайшего здания прославился 162-этажный небоскреб "Бурдж Халифа" в Дубае. Сложно представить, но высота сооружения, по форме напоминающего сталагмит, достигает 828 метров! Свое современное название этот гигант получил не сразу: первоначально он был известен как "Бурдж Дубай" ("Дубайская башня"). Но на церемонии открытия здания правитель эмирата переименовал его в "Бурдж Халифа" – в честь президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифа ибн Заиду Аль Нахайяна.