Пешеходная набережная в районе "Москва-Сити" появится через два года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Новая пешеходная набережная объединит в себе Краснопресненскую и Шелепихинскую набережные. По словам заместителя мэра, длина новой набережной, по которой можно будет совершать пешие и велосипедные прогулки, может составить более 1 километра.

"Что касается набережной, то я думаю, что за две недели мы утвердим техническое задание на проектирование. Думаю, что через два месяца мы проведем конкурс, то есть до конца года будет определен подрядчик на проектирование", - отметил Хуснуллин.

Заммэра добавил, что к работам по возведению новой набережной планируется приступить в конце текущего года или в 2016 году.

"За два года мы построим полноценную пешеходную набережную от Краснопресненской до Шелепихинской набережной. Она продлится более, чем на 1 км", - сказал Хуснуллин.

Ранее M24.ru сообщало, что в рамках строительства "Москва-Сити" благоустроят около 24 км набережных. Около делового центра появится новая зона отдыха. "В радиус "Москва-Сити" попадает 24 км набережных, мы должны сделать их полноценным продлением Краснопресненской набережной", – заявлял Хуснуллин.

Планируется организовать доступ к Москве-реке со стороны городских территорий в границах Большого Сити. "Будут сформированы общественные зоны, которые свяжут реку и город. Всего в границах города предлагается разместить 40 таких зон. В границах Большого Сити предусмотрено размещение шести из них. Это парк активного отдыха, городской парк и пешеходная набережная", – сообщил заммэра.