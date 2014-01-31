Евгений Лебедев о поэтическом шоу "Бабушка Пушкина" и молодых поэтах

Шоу "Бабушка Пушкина" стартует 1 февраля на канале "Москва 24"

В первый день февраля на канале “Москва 24” состоится премьера нового шоу о молодых поэтах “Бабушка Пушкина”. Проект почти два года существовал в интернете, а когда организаторам и участникам стало тесно в сети, они решили заявить о себе с помощью телевидения. Продюсер программы Евгений Лебедев рассказал корреспонденту M24.ru для чего стране нужны такие программы, чем живут молодые поэты и причем здесь бабушка знаменитого классика.

- Расскажите немного о шоу “Бабушка Пушкина”: в чем заключается идея программы?

- “Бабушка Пушкина” - это интерактивное шоу для молодых поэтов, которое имеет хороший видеоряд и музыкальное сопровождение. В какой-то момент поэзия отдалилась от массового читателя, писать стихи стало немодным, поэтические мероприятия стали неинтересными. Именно поэтому мы поставили перед собой задачу разыскать талантливых участников для новой программы. Россия и, в частности, Москва богата хорошими молодыми поэтами, и необходимо дать им возможность участвовать в этом интересном проекте.

Идея шоу появилась два или три года назад, но мы не знали, как к ней подступиться. Например, думали о печатном формате, но печатные издания отживают свой век; решили пробовать видео, отсняли промо-материал и в итоге пришли к тому, что сейчас называется “Бабушка Пушкина”.

- У программы необычное название. Как оно появилась, и какой смысл в него заложен?

- Зрители в большинстве своем на название реагируют очень положительно, и мне оно нравится. Мы хотели выразить принадлежность к великой русской поэзии и связать название с чем-то добрым, теплым, уютным, дать позитивный настрой. Бабушка – одно из самых положительных слов, которые только могут быть. Каждый из нас с детства знаком с Пушкиным и его няней Ариной Родионовной. Обвинения в том, что мы называем няню Александра Сергеевича его бабушкой, несправедливы: название не подразумевает конкретного персонажа, это просто ассоциативный образ. С одной стороны, речь идет о поэтическом мировосприятии и русской поэтической культуре, а с другой - стоит показать, что не надо к этому относиться серьезно. В итоге получилось доброе и веселое название: не с умным наморщенным лбом, а простое, мягкое и хорошее.

- Как вы пришли к формату программы? Ведь вы делаете не просто литературный баттл или поэтические чтения, а снимаете короткометражное фильмы-истории.

- Сначала мы думали о литературном баттле, пробовали делать шоу в таком виде, но хочется создавать качественный продукт, который должен быть целостным. Я понимал, что, если мы найдем хороших авторов, то нужно будет дать огранку этому алмазу, сделать продукт интересным, например, поэкспериментировать со звуковым рядом. Когда мы попробовали видеоряд, поняли, что это позволяет обыграть стихотворение по-новому.

Мы снимаем целостные видеоролики - участники взаимосвязаны, истории взаимосвязаны. Стараемся делать продукт, который цепляет, работает на мозг, на ассоциации. Героям дается неделя на выполнение задания, этого времени достаточно для того, чтобы создать полноценные стихи, не слепленные на скорую руку.

- Как отбирают участников, и как бы вы описали героев шоу?

- В основном, это молодые люди из Москвы или приезжие, живущие в Москве, возрастом до 25 лет, потому что наш конкурс проводится среди молодых поэтов. Кто-то учится, кто-то работает, кто-то преподает русский язык и литературу. В общем, участники абсолютно разные: от студентов журфака до технарей.

Отбор проходил в группе во “ВКонтакте”, нужно было прислать видео, на котором участник читает стихотворение. Потом связывались с ними по Skype, беседовали – так обирали самых лучших и интересных.

- К каким темам чаще всего обращаются молодые поэты?

- Что интересует всех людей, то интересует и поэта. Поэт – человек неравнодушный, который реагирует на экономические, политические ситуации. Много произведений посвящены сильнейшему и прекрасному чувству – любви. Также пишут о добре и зле, дружбе, взаимоотношениях с родителями. Проблемы со временем не меняются: когда человек голоден, он пишет о еде, когда с едой все в порядке – пишет о любви, дальше обращается к более возвышенным темам. Чаще всего, кстати, на тему любви пишут девушки – видимо, так отражают свои душевные переживания.

- С чем связано решение перейти в телеформат и пришлось ли для этого менять концепцию шоу?

- Меняли совсем немного, канал принял и полюбил нас такими, какие мы есть. Мы долго оттачивали формат, к которому пришли, пробовались на множество телеканалов, но все пытались что-то изменить. Один из каналов, например, предложил снимать литературный баттл прямо в студии. Но так как вопросом формата “Бабушки Пушкина” мы занимались долго, то мы сочли нужным оставить все как есть. Найденная нами форма – самая оптимальная.

Конечно, до определенного момента мы не чувствовали себя готовыми к TV, понимали, что формат еще не до конца отточен. Когда решили все окончательно, обратились на телевидение. На “Москве 24” мы встретили положительный ответ – люди там не выставляли своих требований.

- На какого зрителя рассчитана телеверсия “Бабушки Пушкина”?

- Как и в официальной группе во “ВКонтакте”, зрители абсолютно разные: люди от 16 лет до 60 или даже 70 лет, разных социальных слоев. Зрители позитивно отзываются на шоу, говорят, что не знали до проекта о современной русской поэзии, удивлялись, что этим кто-то занимается.

Мы хотим, чтобы у человека была возможность заниматься поэзией, чтобы у него была публика, средства для существования, и единственная возможность – это сотрудничество с телеканалом. Интернет очень сильно замусорен некачественными материалами, и человек не знает, что и где ему искать.

- Участники первых сезонов получили свою долю популярности? Можно ли сказать, что шоу “сработало”?

- Конечно, сработало. Сейчас у нас снова премьерный сезон, но на телевидении, куда мы пригласили сборную команду участников разных сезонов. Однозначно можно сказать, что у ребят увеличилась аудитория, они приходили к нам, когда о них никто не знал, рискнули и прислали нам материалы, которые показались нам любопытными. Вот таким путем молодые поэты обрели аудиторию.

У публики уже есть любимые герои. Например, нам пишут письма, с вопросом о том, почему в этом сезоне нет Марьи Куприяновой. Для эксперимента можно посмотреть официальные группы участников в социальных сетях и понаблюдать, как количество подписчиков увеличится через два с половиной месяца, когда завершится сезон.

- Могли бы отметить кого-то из молодых поэтов, получивших признание?

- В первую очередь, это Вера Полозкова. Из поэтов постарше – Юрий Быков и Дмитрий Воденников. У нас на проекте есть масса хороших имен. Когда мы готовим программу, видим много ярких авторов, читаем их. Понимаем, что каждый участник готов посвятить лирике всю жизнь.

Конечно, для России иметь так мало известных поэтов – стыдный результат. Если напишем на бумажке всех современных поэтов, которых знаем, то получится не больше десяти имен. Простой обыватель не назовет и трех.

- Почему вас заинтересовала лирика, а не проза?

- Нас интересует и проза, но поэзия – это то поле, которое хорошо вспахано и засеяно, его остается только поливать и удобрять. С прозой сложнее - ее можно представить в видеоформате, но все равно это другой жанр, к которому тяжело подойти.

Сейчас время короткого метра, а поэзия идеально для этого подходит. Чтобы прочитать стихотворение, у людей время находится, а вот чтобы прочесть большое прозаическое произведение, к сожалению, нет. Нанометр - пятиминутное кино - будет развиваться, и за ним будущее.

Екатерина Кадушкина