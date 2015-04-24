"Городской репортаж" за кадром: как рассказать о жизни в столице

"Городской репортаж": Как интернет попадает в дома москвичей

Ежедневно корреспонденты программы "Городской репортаж" ищут ответы на множество вопросов, волнующих каждого москвича: как записать ребенка в детский сад, где припарковаться в центре, какие автобусы ходят ночью и другие. 24 апреля передача отметила первый серьезный юбилей – в эфир вышел сотый выпуск. M24.ru узнало у руководителя программы Михаила Маслова о контакте со зрителем и курьезах на съемках.

– Программа "Городской репортаж" рассказывает о различных сторонах столичной жизни – от бытовых вещей, например как получить права или куда сдать старую одежду, до таких новых явлений, как джипинг. Как выбирается тема для выпуска?

– Как выбрать тему для программы? С одной стороны это очень просто, а с другой – нет. Казалось бы, когда формат передачи ежедневный, темы могут быстро иссякнуть. Но нет. Сама философия программы подсказывает, что нам снимать не переснимать. Ведь мы отвечаем на вопросы, ежедневно возникающие у каждого москвича: как добраться до аэропорта, записать ребенка в детсад, найти хорошую страховую компанию и т. д. Нам всем когда-либо становится нужна эта информация. Наши корреспонденты не на Луне живут, они такие же москвичи, их так же волнует, где можно поесть подешевле, в каких магазинах продукты не просрочены и в случае, чего куда пожаловаться. Другими словами жизнь в городе подсказывает темы.

– Могут ли зрители предложить тему для программы?

– Конечно да! Наша почта: report@m24.ru. Адрес можно увидеть в каждой передаче. Мы всегда рады письмам. Многие темы возникают именно из переписки со зрителями. Так же нас можно найти в соцсетях: facebook.com/gorod.report.

– Юбилейный выпуск был посвящен интернету. Почему была выбрана именно эта тема?

–Тема интернета для нас не случайна. Несмотря на то что мы телевизионная программа, и многие нас привыкли смотреть по вечерам, в 19.45, есть огромная аудитория из всемирной паутины. Современному поколению подчас интереснее не сидеть дома у телевизора в ожидании любимой передачи, а быть где-нибудь в городе с планшетом. Наш онлайн-зритель знает ссылку: http://www.m24.ru/videos1?type=programs&pr=64, по которой в любое удобное время может перейти и увидеть свежий выпуск.

Команда, создающая "Городской репортаж". Фото: "Москва 24"

– Как родилась идея программы?

– Передачу придумал Игорь Леонидович Шестаков, как, впрочем, и сам телеканал. Несмотря на то что 24 апреля вышла только 100-я программа, а значит, мы еще совсем молодые, это не совсем так. На самом деле мы родились четыре года назад. В самом начале была передача "Городовой", завоевавшая необыкновенную популярность в столице. Но время идет, ситуация в городе изменилась кардинально. В начале пути, в 2011 году, мы вместе со зрителями искали ответы на извечные вопросы: кто виноват, что у меня течет крыша, поломанные лавочки во дворе и как все это починить. Было очень много закрытой информации, чиновники просто бегали от людей. А сейчас произошла не вероятная трансформация – город стал удобным для жизни! Открылось много информационных порталов, на которых можно опубликовать жалобу и найти ответы. Это и портал госуслуг, и сервис "Активный гражданин", и, наверное, самый востребованный – "Наш город". Поэтому мы приняли решение, что надо меняться. Вот так родилась передача, которая отвечает на вопрос: как жить в этом городе. Такая городская инструкция по применению.

– Какие темы были самыми сложными?

– Сложных тем не бывает, сложности бывают только с погодой. Технологический цикл производства таков, что передача, выходящая в середине мая, снимается в конце апреля. А у нас сейчас снегопады в моде. Мы же снимаем про велосипедные дорожки в парках. Вот корреспонденту и приходится крутить педали и улыбаться под снегом.

– Наверняка во время съемок случаются различные истории. Были ли курьезные случаи?

– Курьезное, конечно, бывает. Например, в Московском Кремле нет ни одной вороны. Не задумывались почему? Во всем городе есть, а там нет! Вот и мы не задумывались, пока не начали снимать программу про орнитологическую службу охраны Кремля. И выяснилось, что ястреб и филин всех разогнали. И поэтому корреспондент на съемки поехал с редакционной вороной. Птица во время съемок не пострадала.

– Что нового и необычного узнали вы о жизни в столице благодаря работе над программой?

– Самое главное – в Москве по-прежнему живут москвичи. Несмотря на то, что в нашем городе много людей, которые приехали сюда не так давно, они спустя некоторое время становятся настоящими москвичами. Такое большое интернациональное братство людей. Они приобретают в этом городе те же самые привычки, по которым всегда отличишь нашего жителя. Сумасшедший ритм жизни, огромное жизнелюбие и… Москва слезам не верит.

– 100-й выпуск программы – серьезный рубеж. Поделитесь планами на будущее.

– Впереди у передачи самый сложный момент. Нам необходимо остаться на той же высокой планке, которую мы себе поставили. То есть каждая будущая программа должна быть еще интереснее предыдущей. В коллективе трудятся молодые люди, продюсеры, корреспонденты, операторы, которым все интересно. Им хочется рассказать зрителям обо всем. Самое главное – сохранить это желание. Тем более впереди у нас московское лето и историй будет очень много. Так что смотрите программу "Городской репортаж" на канале "Москва 24".