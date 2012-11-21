"Москва 24" объявляет конкурс на лучший "домик" для книг

У нашего телеканала скоро появится своя собственная библиотека в Сокольниках. "Москва 24" участвует в проекте "Букводом". Совсем скоро по всему парку установят точки для буккроссинга – бесплатного обмена книгами. Выглядеть они будут примерно так.

Фото: ИТАР-ТАСС

Каждый посетитель парка сможет обменять свои книги на те, которые кто-то положил туда раньше. Или просто взять одну почитать, если взамен ничего под рукой не оказалось.

Мы предлагаем вам нарисовать эскиз нашей библиотеки. Главное требование к проекту – домик должен иметь четыре стены, прозрачную дверцу и крышу. От вас – интересная идея и рисунок. Самый креативный "Букводомик" мы построим и поставим в парке, авторы трёх лучших проектов получат подарки и поучаствуют в съёмках сюжета в Сокольниках.

Последний срок приёма работ - 3 декабря. Эскизы присылайте на адрес culture@m24.ru.