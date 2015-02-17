Телеканал "Москва 24" отметит Масленицу на ВДНХ

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

21 февраля телеканал "Москва 24" отметит окончание масленичной недели на центральной аллее ВДНХ. Москвичей и гостей столицы ждут вкусные угощения, кулинарные мастер-классы и приятные сюрпризы.

Ведущие "Москвы 24" и радио Moscow FM будут угощать посетителей торжества блинами, приготовленными по старинным русским рецептам. А известный кулинарный блогер Евгений Гаврилов, радиоведущий "Москва FM", кулинар и основатель проекта "Индейка" (#indeykamsk), поможет всем желающим освоить мастерство приготовления наиболее аппетитных видов блинов. Он будет готовить блины по собственному рецепту, которым с удовольствием готов поделиться.

Ароматные блины удастся получить за фото. Гостям предложат делать снимки и выкладывать их в социальные сети с тегом #масленицамосква24.

Партнером праздника станет мебельный центр "Империя".

Отметим, что гостям ВДНХ удастся окунуться в атмосферу масленичной ярмарки XIV-XV веков, увидеть настоящий стрелецкий караул и скоморохов. Масленичные гуляния будут проходить не только в субботу, 21 февраля, но и всю неделю, начиная с 16 числа. На Центральной аллее откроется масленичная ярмарка, где можно будет приобрести сувениры, а также блины, пряники и пастилу. Базар будет работать с 13.00 до 21.00 с 16 по 20 февраля и с 11.00 до 21.00 21 и 22 февраля. Основные праздничные события развернутся 20 февраля с 16.00 до 20.00 и в выходные с 12.00 до 20.00.

Гостям праздника на ВДНХ покажут кукольные сценки, хороводы, пляски. Для детей проведут мастер-классы по изготовлению кукол, росписи игрушек, обработке дерева.

Как отметят Масленицу в Москве

Вместо чучела на главной выставке страны появится четырехметровый интерактивный арт-объект "Ледяная Масленица" - закованное в лед весеннее солнце. Лед растопят в воскресенье, 22 февраля, в 19.00. Весеннее солнце подсветят огненные фейерверки.

За музыкальное сопровождение праздника отвечают "Ива Нова" (22 февраля, 19.00), Markscheider Kunst (22 февраля, 20.00), Guru Groove Foundation (21 февраля, 20.00) и другие группы.