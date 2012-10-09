Москвичи жалуются на отсутствие тепла в квартирах

Фото: ИТАР-ТАСС

Читатели М24 жалуются на холод в своих квартирах. "Пожалуйста, обратите внимание на проблему включения отопления. В большинстве домов нет тепла. ДЭЗ отвечает, что будут налаживать целую неделю. В квартире +17. Люди замерзают. Дети болеют", – написала нам Виктория.

В редакцию пришли и другие сообщения: "Помогите! Замерзаем по 1-му Тушинскому проезду, дома 10 и 14. Подключение отопления откладывается на неопределенный период – не успели заменить трубы в 10 доме по 1-му Тушинскому"; "Странно мы живем в СВАО и у нас в самую последнюю очередь включают отопление. Я давно заметила, что наш район всегда последний. Почему так?"

В свою очередь пресс-служба столичного департамента топливно-энергетического хозяйства сообщила, что до 10 октября отопление появится во всех жилых домах. До 11 октября тепло будет подано в административные здания, офисы и промышленные предприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу по связям с общественностью ОАО "МОЭК".