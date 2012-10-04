Соцподдержка на втором месте по расходам бюджета Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Расходы на социальную поддержку, образование и здравоохранение в бюджете Москвы идут сразу за транспортными расходами.

"В Москве второе, третье, четвертое место по размеру расходов занимают затраты на социальную поддержку, образование и здравоохранение. Первое – это транспорт, все жалуются, и город мобилизует максимум ресурсов для того, чтобы решать проблемы транспорта", - рассказал в "Большом интервью" телеканалу "Москва 24" заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

По его словам, власти столицы уже давно выполнили указ президента РФ от 7 мая, в котором указывалось, что зарплата врачей и учителей должна быть не ниже среднего уровня выплат по региону.

"У нас сейчас, за первые восемь месяцев в Москве средняя зарплата 46 тысяч рублей. Так вот, средняя зарплата педагогов уже порядка 54 тысяч рублей, а средняя зарплата врачей уже зашкаливает за 60 тысяч рублей. То есть мы в Москве уже далеко за теми ориентирами, которые установлены для всей России, и в этом смысле мы передовики", - отметил заммэра.

