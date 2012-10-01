"Москва 24" запускает проект "Честная игра" Павла Афанасьева

Жизнь в офлайне. На что способен человек, у которого выключен мобильный телефон, нет телевизора и доступа в Интернет. Смотрите серию документальных фильмов "Честная игра" режиссера Павла Афанасьева по субботам в 17.30

На телеканале "Москва 24" стартует новый проект – серия документальных фильмов "Честная игра" режиссера Павла Афанасьева.

"Честная игра" – это цикл фильмов-экспериментов о столичных студентах. Главные герои погружаются в непривычные для себя условия жизни. Они сознательно и честно ограничивают себя в том, без чего не могут существовать, а создатели фильма за ними следят.

Трое суток без сна, месяц жизни на стипендию, путешествие автостопом, поиск доступного жилья, неделя жизни без денег по принципу бартера, участие в сложнейшем этапе триатлона, жизнь без средств связи.

Понаблюдайте за ними и узнайте, на что способен человек и как безграничны его возможности.

"Честная игра". Смотрите каждую субботу в 17.30.